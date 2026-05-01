兩中國男子曾赴濟州做黑工 遭驅逐後再次偷渡入境被捕

南韓國濟州警察廳周四透露，警方近期以涉嫌違反《出入境管理法》為由，逮捕兩名30多歲的中國籍男子。兩人此前曾被驅逐出境，近日再次乘船偷渡到濟州。

其中一人曾在濟州非法居留1年10個月，於2025年10月被驅逐出境；另一人則非法居留長達5年9個月，於2025年11月被驅逐。他們在濟州從事農業勞動，非法居留期間以收割洋蔥維生。

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被驅逐出境後，兩人分別向中國掮客支付3萬元（人民幣，下同，5595新元）和3.5萬元中介費，於3月底再次闖韓。

據韓聯社報道，兩人於3月27日中午12時，從山東青島搭乘小型漁船出發，航行約570公里後，於3月28日上午抵達濟州市翰京面板浦里一帶海岸並偷渡入境。