英國潮牌「Superdry」創辦人霍爾德強姦罪成 潛逃風險高被拒保釋

英國潮牌「極度乾燥」（Superdry）54歲聯合創辦人霍爾德（James Holder）被控強姦，經過5天的審判後，由7男5女性組成的陪審團裁定他罪名成立，將於5月7日宣判。另有一項性侵罪不成立。

霍爾德為「處理個人事務」及與家人告別申請保釋，但法官認為他「財力雄厚」，潛逃風險極高，因此拒絕。

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Superdry曾經爆紅，近年一度傳出瀕臨破產。 美聯社

案發於2022年5月6日晚上，霍爾德稱當天「臨時起意外出」，飲酒後去了受害女子家中。一名證人稱，她為霍爾德叫了一輛計程車，又為受害人叫了一輛，但霍爾德上了受害人計程車的後座，跟隨受害者回家。

案情指出，霍爾德睡在該名女子的床上，他的朋友則睡在客廳沙發，結果那名女子只能睡地板。檢察官指出，霍爾德走到客廳門口，邀請女子去臥室，女子拒絕表示她很累，但霍爾德把她拉到床上毛手毛腳，並脫掉女子下身的衣服。

霍爾德（James Holder）被指借醉跟受害人回家並強姦。 美聯社

檢察官說：「他時不時會說對不起，但隨後又繼續。受害人叫他停手，她記得自己一度開始哭泣，但即使這樣他也沒有停止。」

霍爾德則辯稱，他招手示意女子過來後，兩人開始「法式接吻」，最多吻了5分鐘，然後在床上發生了「雙方自願」的性關係，過程約20分鐘。

女子則說：「我認為這是強姦。」

Superdry發表聲明中表示，指霍爾德早在2016年已辭去董事和員工的職務，諮詢協議也在2019年結束。