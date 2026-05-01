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澳洲愛麗斯泉5歲原住民女童遇害 疑犯遭「私刑」演變成騷亂

即時國際
更新時間：20:11 2026-05-01 HKT
發佈時間：20:11 2026-05-01 HKT

澳洲愛麗斯泉一名5歲原住民女童慘遭殺害，約400名憤怒的民眾聚集在當地醫院外，怒吼、投擲石塊瓶罐等物品，要求警方交出疑犯。警方動用橡膠彈與催淚瓦斯驅散，期間有警車遭到縱火。

事源北領地（Northern Territory）愛麗斯泉一名5歲女童於4月27日晚上失蹤，警方與義工展開當地史上最大規模的搜查行動，連續5天在愛麗斯泉南方「老礦工原住民營地」（Old Timers Aboriginal Town Camp）附近崎嶇不平的茂密地帶尋人，最終於4月30日，在距離女童最後現身地點約4.8公里處發現遺體。

 

發現女童數小時後，警方接獲報案，指47歲涉案疑犯劉易斯（Jefferson Lewis）主動現身營地自首，遭到部分人「私刑」襲擊至昏迷。警方趕到現場後制止襲擊，並將劉易斯拘捕送院。過程中，約200名憤怒的人群聚集，還襲擊了急救人員。

疑犯被送到醫院後，又有約400人包圍醫院，指控警方保護罪犯，試圖闖入接觸劉易斯。混亂中多名警員受傷，一名女子圖縱火燒車被捕。為確保疑犯與醫護人員的安全，警方將他轉送至達爾文。

當地警長多爾（Martin Dole）表示，理解愛麗斯泉社區正處於悲痛之中，但昨晚發生的暴力事件「不可接受」。

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