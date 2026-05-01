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伊朗局勢｜特朗普政府擬避國會授權 聲稱「敵對行動已結束」

即時國際
更新時間：18:47 2026-05-01 HKT
發佈時間：18:47 2026-05-01 HKT

美國《戰爭權力決議》（War Powers Resolution）規定總統在派出軍隊後的48小時內必須通知國會，未經過國會授權或者宣戰的軍事行動不得在當地停留超過60天。美國於2月28日，與以色列聯手對伊朗發動了大規模軍事行動，60天期限本周五到期。特朗普（Donald Trump）政府正面臨取得國會授權，或者要終止軍事行動的重大法律與政治壓力，白宮主張由於目前處於停火狀態，《戰爭權力決議》期限應「暫停計算」，引發國會兩黨質疑。

赫格塞斯：停火應暫停計算

此次伊朗戰爭自2月28日開始，特朗普於3月2日正式通報國會，意味着60天期限將於本周五屆滿。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）周四在參議院軍事委員會作證時表示，4月8日啟動的停火協議「使60天時鐘暫停或停止」。但此說法隨即遭到多名國會議員反駁。

美國和以色列已於2月28日對伊朗發動代號「史詩怒火」的精準軍事打擊行動。美聯社
美國和以色列已於2月28日對伊朗發動代號「史詩怒火」的精準軍事打擊行動。美聯社

維珍尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）直言「不認為法律支持這種解釋」，並警告此舉涉及嚴重憲政疑慮。部分共和黨議員也表達懷疑。印第安納州參議員陶德·楊（Todd Young）質疑：「停火是否真的存在？如果仍有交火，是否還算停火？」密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）則表示，若政府主張因停火暫停計算日子，應以書面方式正式提交國會審議。

議員質疑非「真停火」

此外，猶他州參議員柯蒂斯（John Curtis）重申，在未獲國會授權的情況下，他不支持60天後持續對伊朗軍事行動或相關經費撥款。他指出，法律已明確規定，期限一到，軍事行動應開始「逐步收尾」，並呼籲行政與立法部門合作決策，而非對立。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）接受參議院軍事委員會質詢。 美聯社
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）接受參議院軍事委員會質詢。 美聯社

另一方面，阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）正準備提出一項授權對伊朗動武的法案（AUMF），並強調該法案將納入限制條款與報告機制，「不是一張空白支票」。她指出，戰爭授權應在戰事開始前取得，而非事後補行。

海上封鎖亦屬戰爭行為

目前美國已暫停對伊朗空襲，但仍持續對朗港口海上封鎖。根據國際法，封鎖本身即被視為戰爭行為，這使外界對「停火」說法產生更多質疑。

穆傑塔巴在2月28日以色列的空襲中，與死神擦身而過。（美聯社）
穆傑塔巴在2月28日以色列的空襲中，與死神擦身而過。（美聯社）

法律專家指出，即使行政部門試圖主張停火中止計時，相關論點在法律文本與立法精神上皆難以成立。然而，過去歷屆政府曾多次透過不同法律詮釋，延續軍事行動超過60天限制，《戰爭權力決議》的實際約束力備受質疑。

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