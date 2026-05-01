俄羅斯在哈薩克成功試射新型「聯盟-5」號火箭

俄羅斯國家航天集團4月30日在社交媒體發文，表示在莫斯科時間晚上9時，從位於哈薩克斯坦境內的拜科努爾航天發射場45號發射台成功將「聯盟-5」號火箭發射升空。消息稱，「聯盟-5」第一級和第二級運行正常，全尺寸有效載荷模型成功進入預定的亞軌道，隨後落入太平洋預定區域。有效載荷發射持續時間為9分32秒。

俄羅斯國家航天集團表示，「聯盟-5」號運載火箭搭載了「世界上動力最強勁」的液體燃料火箭發動機。這是俄羅斯新一代火箭的首次試射，也是其飛行設計測試的一部分。

去年10月10日，俄羅斯國家航天集團發佈消息稱，「聯盟-5」號火箭完成第一級地面點火測試，測試持續160秒。

據該公司官網介紹，「聯盟-5」號是俄羅斯研發中的兩級中型運載火箭，其優勢包括有效載荷發射成本低；有效載荷發射重量可達17噸，且發射精度更高；使用環保型燃料。「聯盟-5」號未來用於支持將無人航天器發射到太陽同步軌道、高橢圓軌道、地球同步轉移軌道和地球同步軌道，以及用於發射載人飛船。在俄羅斯與哈薩克斯坦“拜捷列克”項目框架下，俄羅斯研發了該型火箭，哈薩克斯坦對發射基礎設施現代化改造。