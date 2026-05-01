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威尼斯美術雙年展｜開幕前夕評審團集體請辭 不滿俄羅斯以色列參展

即時國際
更新時間：15:59 2026-05-01 HKT
發佈時間：15:59 2026-05-01 HKT

第61屆威尼斯國際美術雙年展（Venice Biennale）將於5月9日登場。距離開幕僅剩9天，評審團宣布集體請辭。

據外媒報道，今年是俄羅斯館自俄烏戰爭爆發後首次重返雙年展，以色列藝術家也將參展。評審團在簡短聲明中表示，集體請辭是遵循先前的決定，即不考慮「領導人目前被指控犯有反人類罪」的國家（指俄羅斯和以色列）的獎項。

威尼斯美術雙年展｜2022年的俄羅斯館。 美聯社
威尼斯美術雙年展｜2022年的俄羅斯館。 美聯社

威尼斯雙年展在數十個國家館展出來自世界各地的藝術作品。意大利總理梅洛尼表示，允許俄羅斯參展「並非政府的共識」，但她補充說，威尼斯雙年展獨立運作，其主席「非常有能力」。

過去數周，威尼斯雙年展處於爭議之中。歐盟於四月初宣布撤回一項200萬歐羅（近1840萬港元）的撥款，原因是俄羅斯重返威尼斯雙年展。歐盟認為此舉「在道德上是錯誤的」，莫斯科此舉是其「入侵」的一部分，意在「抹殺烏克蘭文化」。

第61屆威尼斯國際美術雙年展將於5月9日登場。 X@La Biennale di Venezia
第61屆威尼斯國際美術雙年展將於5月9日登場。 X@La Biennale di Venezia

意大利文化部長本人也宣布抵制雙年展。就在文化部代表團訪問威尼斯，了解俄羅斯館重新開放情況翌日，評審團宣布辭職。

意大利AGI新聞社報道，評審團是在威尼斯雙年展董事會主席布塔福科（Pietrangelo Buttafuoco）同意為俄羅斯提供展館及讓以色列藝術家參展之後，提出請辭。

第61屆威尼斯國際美術雙年展將於5月9日登場。 X@La Biennale di Venezia
第61屆威尼斯國際美術雙年展將於5月9日登場。 X@La Biennale di Venezia

威尼斯雙年展先前曾強調，它對所有人開放，「拒絕任何形式的排斥或審查」。主辦方辯稱，無論如何，它都不能阻止俄羅斯參展，因為俄羅斯擁有其展館的所有權。

意大利安莎通訊社（ANSA）報道，鑒於國際評審團集體請辭，今年雙年展決定設立2座由觀眾票選的「獅子獎」（Leoni dei Visitatori），並將頒獎禮從開幕日（5月9日）延至閉幕日（11月22日），將頒發給「最佳參展藝術家」及「最佳國家館」，受爭議參展國家也有資格角逐。

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