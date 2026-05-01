巴西5歲女童遭水泥封屍 狠母繼父虐殺活埋「氣管全是土」

巴西聖保羅州發生一宗震驚全國的虐童案，年僅5歲的小女孩瑪麗亞（Maria Clara Aguirre Lisboa）遭生母及繼父殺害後埋在自家後院，法醫報告揭露她氣管內發現泥土，證明被埋時仍有呼吸，死因是被活埋導致窒息。

女童遭生母及繼父虐待致死。 網上圖片

據外媒報道，警方去年10月14日在女童與母親席爾瓦（Luiza Aguirre Barbosa da Silva）及繼父馬查多（Rodrigo Ribeiro Machado）同住的住宅後院一處以水泥封蓋的墳墓中，發現女童已高度腐爛的遺體，研判死亡時間約在屍體被發現的20天前。法醫報告還指出，女童頭部有明顯外傷，生前疑遭毆打。

據悉，馬查多在事發前數月便曾威脅過女童，兒童保護機構當時介入追蹤此案，但在女童祖父10月初通報她失蹤之前，社福人員已長達2個月無法聯繫上女童生母。

女童被埋在家中後院。 巴西民警

調查人員還發現，馬查多在傳給女童生父的語音訊息中冷血咆哮：「你女兒已經死了，她根本不存在了。別再騷擾我們，別再傳訊息給我。」

調查人員奧古斯托（Franco Augusto）指出，馬查多有前科，被控長期對女童及席爾瓦施加肉體與精神虐待，而席爾瓦也被指控虐待親生女兒。兩人目前均以加重謀殺罪及隱匿屍體罪被起訴，預計5月出庭受審。女童姑姑悲痛發聲，「得知妳的生命被如此殘忍地奪走讓我心都碎了。」