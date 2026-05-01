Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本海上自衛隊 | 一等海尉涉持冰毒 東京停車場被捕

即時國際
更新時間：14:29 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:29 2026-05-01 HKT

日本傳媒周五報道，一名海上自衛隊一等海尉4月28日因涉嫌持有毒品在東京新宿被警方逮捕。

報道說，現年49歲的日本海上自衛隊一等海尉伊東真也，當日凌晨3時許在新宿一停車場被捕。伊東在調查中已承認指控。

海上自衛隊稱，伊東隸屬於海上自衛隊東京音樂隊，擔任指揮。

海上自衛隊官員表示，對此事高度重視。日本海上自衛隊圖片
海上自衛隊官員表示，對此事高度重視。日本海上自衛隊圖片

涉持0.8克冰毒 遭巡警揭發

警方已以涉嫌違反《興奮劑取締法》拘捕伊東，據報持有約0.8克冰毒。

海上自衛隊一名官員表示：「我們對此事高度重視，我們將配合調查，並根據事實採取嚴厲而恰當的應對措施。」

據報一名巡邏警員盤問了獨自一人的伊東，並在他的包包裡發現了裝在小塑膠袋裡的冰毒。警方正在調查他是否曾經吸食過這些毒品。

伊東被捕時正在休假，原本計劃返回工作崗位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
5小時前
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
18小時前
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
即時中國
2小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
8小時前
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
申訴熱話
7小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
影視圈
5小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-30 13:33 HKT
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
旅遊
5小時前