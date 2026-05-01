日本海上自衛隊 | 一等海尉涉持冰毒 東京停車場被捕

日本傳媒周五報道，一名海上自衛隊一等海尉4月28日因涉嫌持有毒品在東京新宿被警方逮捕。

報道說，現年49歲的日本海上自衛隊一等海尉伊東真也，當日凌晨3時許在新宿一停車場被捕。伊東在調查中已承認指控。

海上自衛隊稱，伊東隸屬於海上自衛隊東京音樂隊，擔任指揮。

海上自衛隊官員表示，對此事高度重視。日本海上自衛隊圖片

涉持0.8克冰毒 遭巡警揭發

警方已以涉嫌違反《興奮劑取締法》拘捕伊東，據報持有約0.8克冰毒。

海上自衛隊一名官員表示：「我們對此事高度重視，我們將配合調查，並根據事實採取嚴厲而恰當的應對措施。」

據報一名巡邏警員盤問了獨自一人的伊東，並在他的包包裡發現了裝在小塑膠袋裡的冰毒。警方正在調查他是否曾經吸食過這些毒品。

伊東被捕時正在休假，原本計劃返回工作崗位。