餵流浪貓就變法定主人 美國城市新規惹爭議

美國密歇根州阿爾佩納市（Alpena）近日通過一項流浪貓管理修正案，引發居民高度關注。根據新法，只要民眾餵食流浪貓，就會被視為法定飼主，不僅需負起照顧責任，還必須自費替貓咪進行絕育手術。市政府希望藉此抑制當地不斷增加的流浪貓數量，但政策一出隨即掀起兩極爭議，多名市民對修法表示強烈抗議。

該修正案於4月21日由市議會表決通過。由於討論過程意見分歧，公眾評論階段相當激烈，甚至將原本每人5分鐘的發言時間縮短為3分鐘，以容納更多人表達看法。部分議員曾提議延後表決，最終以多數票通過，僅1名議員投下反對票。

密歇根州阿爾佩納市希望藉此抑制不斷增加的流浪貓數量。Visit Alpena

多名市民對規管流浪貓修法表示強烈抗議。huronhumanesocietyinc.org

要負起照顧責任 自費為貓咪絕育

支持政策的一方認為，建立明確責任制度有助於改善社區環境。一名居民指出，過去有人長期餵養流浪貓並設置庇護設施，導致貓群聚集，衍生環境髒亂與衛生問題，甚至影響鄰居生活質素，因此支持新法上路，讓餵食者承擔相應責任。

但反對聲浪同樣強烈。有居民直言，這項規定看似管理，實則增加救助流浪動物的難度，甚至被批評「過於殘忍」。反對者指出，新規限制在私人土地設置貓窩，對於冬季氣候嚴寒的當地而言，恐讓流浪貓失去基本庇護，在低溫中面臨生存危機。也有人質疑，這樣的政策恐讓民眾不敢再伸出援手，反而不利動物福利。

反對者斥增救助流浪動物難度

當地保護動物團體也表達不滿，認為市政府在修法過程中未充分與相關部門溝通，且新制度與「誘捕、絕育、回置」（TNR）理念有所落差。

對此，市政府強調，該政策並非全面禁止餵食，而是希望在關懷與管理之間取得平衡，透過責任制度控制數量，同時兼顧公共衛生。