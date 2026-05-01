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白宮記者晚宴槍擊 | 最新影片曝光 槍手4秒衝過安檢站 犯案前到酒店「踩線」

即時國際
更新時間：12:08 2026-05-01 HKT
發佈時間：12:08 2026-05-01 HKT

美國司法部周四公開白宮記者協會晚宴槍擊瞬間的監視器畫面，包括槍手衝過酒店安全檢查站並開槍射擊一名特勤局人員。當時總統特朗普與副總統萬斯等政府高官現身華盛頓希爾頓酒店，出席這場晚宴。監視器畫面也顯示槍手在發動攻擊前一天，曾到酒店「踩線」，視察環境。

現年31歲的嫌犯艾倫（Cole Tomas Allen）被控企圖在白宮記協晚宴上刺殺特朗普，但目前尚未認罪。若被定罪，他最高可被判終身監禁。

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在走廊和健身中心來回走動

司法部公布的最新畫面長近6分鐘，顯示艾倫在走廊和健身中心來回走動，並走進通往安檢站的大廳門口。而1秒後，一名警官帶著警犬接近這扇通往另一條設有電梯走廊的門。警官站在門口朝電梯走廊方向看了約12秒，而警犬則在門口進出，但期間鏡頭角度並未拍到艾倫的身影。

隨後警官與警犬轉身離開，1秒後嫌犯突然從門口衝出，持槍朝安檢站跑去、僅用了4秒衝過安檢站。檢方說，影片顯示，艾倫與1名特勤局人員交火，但畫面中並未明確顯示，艾倫何時開槍。

特工曾開槍反擊 但未打中

影片又似乎顯示一名特勤局人員朝槍手方向開了3槍，但警方強調槍手在攻擊過程中並未中彈。

特勤局發言人周四說：「該名特勤局人員被擊中防彈背心，但傷勢並不嚴重。」彈道專家目前正在調查，這名特勤局人員是被嫌犯射出的子彈擊中，還是遭現場其他執法人員誤傷。

檢方：不涉及其他執法人員誤擊

不過，負責此案的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）說，影片顯示，艾倫向該名特勤局人員開槍。她說，「沒有證據顯示今次槍擊案涉及其他執法人員誤擊。而檢方公開的影片畫質，要比特朗普在事發後自行公開的版本更清晰。

特勤局局長庫蘭（Sean Curran）周四接受《霍士新聞》專訪時說，嫌犯曾從「近距離」朝特勤局人員開槍。庫蘭指出：「我所看到的所有證據顯示，嫌犯以霰彈槍近距離射擊我們的人員。我們的人員在胸部中彈的情況下，仍英勇還擊，共開了5槍。」

槍手撞金屬探測器跌倒就擒

此外，庫蘭說嫌犯在與特勤局人員交火時，膝蓋似乎撞到其中一個金屬探測器而跌倒。這時，其他警官與特勤局人員才得以將嫌犯制服，並壓制在地。

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