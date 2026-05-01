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伊朗局勢｜中東炮火推高糧價 麵包食用油恐掀加價潮

即時國際
更新時間：11:50 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:44 2026-05-01 HKT

中東局勢持續緊張，受霍爾木茲海峽航運受阻及全球極端氣候夾擊，國際農產品價格近期持續飆升，一場全球性的食品通脹風暴正悄然成形。追蹤主要農產品價格的彭博農業現貨指數，已攀升至2023年11月以來最高水平，預示未來市民餐桌上的麵包、食用油等必需品恐將迎來新一輪加價潮。

小麥價格觸兩年高位

據《彭博社》報道，自2月底美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，市場對中東戰事升溫及全球供應鏈中斷的憂慮急劇加劇。恐慌情緒直接反映在期貨市場上，芝加哥期貨交易所的小麥期貨價格累計已上漲約12%，一度觸及近兩年高位；粟米期貨亦在近兩個月上漲6%，創一年新高。與此同時，大豆油與棕櫚油等主要食用油的期貨價格亦同步大幅上揚。

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受中東戰火影響，霍爾木茲海峽受阻。 路透社
受中東戰火影響，霍爾木茲海峽受阻。 路透社

海運化肥成本急升

綜合《央視財經》及《紅星新聞》等內地媒體引述業界人士分析，在衝突爆發前，全球糧食庫存尚算充裕。然而，戰事導致作為航運要道的霍爾木茲海峽通行受阻，不但直接推高國際油價，令海運成本大增，更連帶刺激化肥價格上漲。

分析指出，由於小麥、粟米等主要糧食作物對肥料需求甚殷，生產成本增加恐進一步衝擊未來產量與供應，形成惡性循環，最終將壓力轉嫁至全球糧價上。

霍爾木茲海峽為關鍵能源航道。路透社
霍爾木茲海峽為關鍵能源航道。路透社

分析：未來一年半通脹或再增數個百分點

有分析人士警告，若中東衝突持續延燒，在未來6至18個月內，全球食品通脹率可能在現有基礎上再增加數個百分點。屆時，普羅大眾將在日常生活中，更清晰地感受到麵包、食用油等民生食品價格上漲所帶來的沉重壓力。

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