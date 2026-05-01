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伊朗局勢 | 美官員：敵對行動已結束 伊朗：重啟攻勢恐引發漫長痛苦報復

即時國際
更新時間：11:18 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:18 2026-05-01 HKT

美國與伊朗新一輪談判尚未進行前，有美國官員指出，基於《戰爭權力法》的規範，自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動，已經結束。而伊朗革命衛隊高層官員警告，即使是有限度的美國新一輪攻擊，也將引發對美國區域據點「長期且痛苦的報復打擊」。據報以色列已在阿聯酋緊急部署包括「鐵束」激光防禦系統在內的多套防空裝備，幫助阿聯酋應對伊朗導彈和無人機。

美國1973年通過的《戰爭權力決議案》規定，總統可在緊急情況下，於在未經國會授權時出兵敵對區域，但48小時內須通知國會，且若無國會授權，行動須在60天內停止，否則應於30天內撤離。而自2月28日開戰以來，5月1日就是法規中「60天期限」的最後關頭。

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伊朗最高領袖穆傑塔巴重申要掌控霍爾木茲海峽。新華社
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伊朗強硬表態，指美重啟攻勢恐引發「漫長且痛苦報復」。法新社
伊朗強硬表態，指美重啟攻勢恐引發「漫長且痛苦報復」。法新社

60天軍事行動期限屆滿

路透社引述特朗普政府一名高層官員透露，美伊雙方於4月7日同意停火2星期，此後停火期限已延長。自4月7日以來，美伊武裝部隊之間沒有發生任何交火。官員也稱，基於《戰爭權力法》的規範，美國自2月28日起針對伊朗展開的敵對行動已經結束。

伊朗指出，若美國再度展開攻擊並重申對霍爾木茲海峽的主張，伊朗將對美國據點發動「漫長且痛苦的報復打擊」，使美國組建聯盟以重啟這條重要航道的計畫變得更加複雜。

美國官員向路透社表示，總統特朗普預計聽取一項新一輪軍事打擊伊朗的計畫簡報，目的是迫使伊朗談判以終結衝突。

阿聯酋禁公民赴伊朗、黎巴嫩與伊拉克

阿聯酋已宣布禁止公民前往伊朗、黎巴嫩與伊拉克，並呼籲目前在當地的國民立即返國。

伊朗革命衛隊高層官員警告，即使是有限度的美國新一輪攻擊，也將引發對美國區域據點「長期且痛苦的報復打擊」。

伊朗：以色列停攻黎巴嫩 是停火協議共識之一

革命衛隊航太部隊指揮官穆薩維說：「我們已經看到你們區域基地的下場，你們的軍艦也會有同樣的結果。」

伊朗最高領袖穆傑塔巴在致國民書面訊息中表示，德黑蘭在對這個海峽實施新管理後，將消除「敵人在此水道的濫用行為」，顯示出伊朗有意繼續掌控霍爾木茲海峽。

伊朗外長阿拉格齊表示，停止以色列對黎巴嫩的攻擊是伊美停火共識的一部分，且是未來進程中的關鍵議題。

以色列在阿聯酋部署防空系統

另據英國《金融時報》周四報道，以色列已在阿聯酋緊急部署包括「鐵束」激光防禦系統在內的多套防空裝備，幫助阿聯酋應對伊朗導彈和無人機。

2名知情人士向這家媒體披露，以色列還向阿聯酋運送一套「斯佩克特羅」輕型監視系統，可在20公里外探測到來襲無人機，尤其是伊朗「目擊者」系列無人機。

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