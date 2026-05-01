特朗普取消蘇格蘭威士忌關稅 向英王查理斯三世致敬

美國總統特朗普周四表示，為了向英王查理斯三世和卡米拉王后致敬，他將取消對蘇格蘭威士忌的關稅。美國仍是蘇格蘭威士忌的主要出口市場，每年銷售額達12億美元（93.7億港元）。特朗普去年重新上台後，英國就一直試圖為威士忌爭取免關稅。

查理斯三世和卡米拉剛結束對美4天國事訪問之際，特朗普在其社交平台Truth Social發文指出：「查理斯國王和王后讓我做了一件幾乎沒怎麼開口就達成、其他人都做不到的事情！我將取消對蘇格蘭與肯塔基州合作生產威士忌與波本威士忌的關稅與限制。」

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撤10%英國威士忌關稅

特朗普在白宮橢圓形辦公室接受記者提問時表示，取消關稅的目的，是為了促進蘇格蘭與肯塔基州之間的酒桶貿易。肯塔基州生產全球幾乎所有的波本威士忌，而這些酒桶用於陳釀酒類。

在蘇格蘭與產業遊說團體之間，這項發言被解讀為取消對蘇格蘭威士忌的關稅。

美國酒類協會主席兼行政總裁斯汪格也將特朗普的發文解讀為取消對英國威士忌的10%關稅。

美國貿易代表格里爾則在聲明中指出，美國將給予「英國生產的威士忌優惠關稅待遇」。美國政府尚未回應這是否代表完全取消或只是降低關稅。

一直將酒類作關稅施壓工具

特朗普政府2025年曾達成一項貿易架構，對多數從英國進口的商品課徵10%關稅。蘇格蘭威士忌協會表示，在去年4月關稅後，他們對美出口量下降了15%。

特朗普一直將酒類作為關稅施壓工具。他去年威脅對歐洲葡萄酒加徵200%關稅，這對法國與意大利酒莊原本可能造成重大打擊，但最終並未成真。

最終，特朗普政府將酒瓶軟木塞排除在加徵關稅之外，讓全球主要軟木供應國葡萄牙鬆了一口氣。