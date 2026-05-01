緬甸官媒：昂山素姬已轉為居家軟禁 再獲減刑至大約18年

緬甸官方媒體報道，在囚的前國務資政、諾貝爾和平獎得主昂山素姬已被轉為居家軟禁，將在指定住所繼續服刑。當局宣布此消息前，被判處33年徒刑的昂山素姬剛獲2度減刑至大約18年。而根據計算，她還剩下逾13年刑期。她至今仍下落不明，且自審判結束以來，她就未曾公開露面。

80歲的昂山素姬自2021年2月軍事政變，政府被推翻後遭監禁至今。她的法律團隊成員表示，她再獲特赦減刑，刑期進一步縮減6分1，這是兩周內第2次減刑。

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昂山素姬是緬甸前國務資政。法新社

昂山素姬曾獲諾貝爾和平獎。法新社

其最後一張官方照片於2021年5月24日發布，顯示她在法庭上。法新社

有居日緬甸示威者去年底在東京的緬甸大使館外舉行示威，要求釋放昂山素姬。路透社

緬甸官媒4月30日晚報道，將更改昂山素姬的服刑地點，將她剩餘的刑期改為在其指定住所繼續服刑。

官媒發布昂山與2名制服人員相片

報道指，昂山素姬已從內比都的監獄轉為居家軟禁，這標誌著她的監禁狀況出現重大改變。報道指出，目前尚無關於她軟禁條件，或是否會採取其他措施的更多細節。

緬甸官媒發布一張昂山素姬穿白色上衣及裙子與2名身著制服人員坐在一起的照片，但尚不清楚拍攝時間和地點。其最後一張官方照片於2021年5月24日發布，顯示她在法庭上。

兒子抱懷疑態度

英國廣播公司（BBC）報道，昂山素姬的兒子阿里斯（Kim Aris）表示，他對該消息仍抱持懷疑態度，且尚無證據證明昂山素姬還活著。

阿里斯說，這張照片「毫無意義」，因為它是在2022年拍攝的。阿里斯告訴BBC：「我希望這是真的，但我至今仍未看到任何確切的證據證實她已被轉成（居家軟禁）。」

估計還剩逾13年刑期

此前，緬甸政府4月中宣布特赦減刑，昂山素姬的刑期先被減到27年，然後在4月17日緬甸新年特赦時再縮減6分1至大約18年，根據計算，還剩超過13年刑期。在那次特赦中，與她一同受審的盟友、前總統溫敏已獲釋出獄。

據緬甸官方媒體發布的公告，由於所有囚犯皆獲減刑，昂山素姬的刑期也因此進一步縮減。

昂山素姬最初於2022年底被判處33年監禁，罪名包括貪污、選舉舞弊及違反國家機密法。她的支持者和人權團體形容相關控罪為試圖抹黑她、為軍隊奪權的行為合法化，並阻止她重返政壇。

