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少子化衝擊 日本擬砍至少250間私立大學

即時國際
更新時間：09:33 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:33 2026-05-01 HKT

面對少子化導致日本逾半私立大學招生不足，日本財務省4月首次公布數值目標，計劃於2040年前，有必要削減至少250間私大，並刪減約14萬名私大學生名額。

削14萬私大學生名額

《讀賣新聞》昨日報道，日本政府正加速評估合併或廢除私大，以及削減私大學生名額。而日本政府文部科學省認為調整私校規模已經無可避免，未來的焦點將是哪些學科領域與地區的學校退場。據悉，日本18歲的人口從1992年的205萬人轉為下降，到2024年為109萬人，這段期間日本政府放寬限制的情況下，私大數量增加，從1992年的384間增加1.6倍。日本私立學校振興與互助事業團體去年的調查顯示，有53%的私大未招滿學生。

相當於日本財務大臣諮詢機構的「財政制度等審議會」近日開會時，財務省公布縮減大學規模的方案，目標是減少250間學校。

截至2024年，日本有624間私大，故這目標值相當於4成的私大。

據知文部科學省規劃從補助金分配下手，重點支持具備人工智能（AI）、半導體等發展潛力，並能滿足地方人才需求的大學，藉此促使難以維持營運的大學退場。

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