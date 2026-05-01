泰國毒癮漢發狂爬高壓電桿 遭強大電弧擊中頭身分離慘死

泰國那空拍儂府（Nakhon Phanom）發生一宗驚悚致命意外。一名長期受毒癮困擾的男子，周三（29日）凌晨突然情緒失控爬上一座高壓電塔，期間不聽村民勸阻，最終遭強大電弧擊中起火。男子因承受巨大電流衝擊，頭部與身體當場分離並墜落地面，死狀極其恐怖。

不聽村民勸阻 遭電弧火球吞噬

據《曼谷郵報》等當地媒體報道，死者證實為36歲男子烏帕頌（Thienchai Upathum）。西松克蘭（Si Songkhram）警方於29日凌晨接獲報案，指有人爬上高壓電塔。 據報當時烏帕頌處於狂躁狀態，行為完全失控。儘管多名村民在塔下苦苦哀求及勸說，他仍執意繼續攀爬，最終在接近電纜處被高壓電弧擊中，全身瞬間化成火球。

由於電流衝擊力極大，烏帕頌的頭顱當場斷裂墜地，軀幹則懸掛在電塔殘骸上。 警方隨後聯同救援隊及電力局人員趕赴現場，在緊急切斷周邊供電後，動用機具將遺體取下並移交法醫鑑識。

長期吸毒精神不穩 拒絕服藥釀悲劇

死者57歲的父親在事後哀痛表示，兒子長期沉溺毒海，導致精神狀態每況愈下，平時無心工作且性格偏激。 家人曾多次嘗試安排他到身心科醫院接受治療，惟他始終拒絕服藥，病情根本無法受控。 事發時，烏帕頌疑因毒癮影響導致精神病發，才做出如此喪命的瘋狂行為。