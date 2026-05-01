Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國毒癮漢發狂爬高壓電桿 遭強大電弧擊中頭身分離慘死

即時國際
更新時間：09:26 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:26 2026-05-01 HKT

 

泰國那空拍儂府（Nakhon Phanom）發生一宗驚悚致命意外。一名長期受毒癮困擾的男子，周三（29日）凌晨突然情緒失控爬上一座高壓電塔，期間不聽村民勸阻，最終遭強大電弧擊中起火。男子因承受巨大電流衝擊，頭部與身體當場分離並墜落地面，死狀極其恐怖。

不聽村民勸阻 遭電弧火球吞噬

據《曼谷郵報》等當地媒體報道，死者證實為36歲男子烏帕頌（Thienchai Upathum）。西松克蘭（Si Songkhram）警方於29日凌晨接獲報案，指有人爬上高壓電塔。 據報當時烏帕頌處於狂躁狀態，行為完全失控。儘管多名村民在塔下苦苦哀求及勸說，他仍執意繼續攀爬，最終在接近電纜處被高壓電弧擊中，全身瞬間化成火球。

由於電流衝擊力極大，烏帕頌的頭顱當場斷裂墜地，軀幹則懸掛在電塔殘骸上。 警方隨後聯同救援隊及電力局人員趕赴現場，在緊急切斷周邊供電後，動用機具將遺體取下並移交法醫鑑識。

長期吸毒精神不穩 拒絕服藥釀悲劇

死者57歲的父親在事後哀痛表示，兒子長期沉溺毒海，導致精神狀態每況愈下，平時無心工作且性格偏激。 家人曾多次嘗試安排他到身心科醫院接受治療，惟他始終拒絕服藥，病情根本無法受控。 事發時，烏帕頌疑因毒癮影響導致精神病發，才做出如此喪命的瘋狂行為。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
14小時前
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
1小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
4小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
23小時前
五一黃金周｜收工即北上 深圳灣旅客絡繹不絕 港珠澳大橋車流極高峰
五一黃金周｜市民收工即北上 深圳灣旅客絡繹不絕 港珠澳大橋車流極高峰
突發
14小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
申訴熱話
2小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
2026-04-30 10:00 HKT
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
2026-04-30 09:00 HKT