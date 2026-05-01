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倫敦猶太男子遇襲 政府提高恐怖威脅等級 警執法連踢疑犯頭引關注

即時國際
更新時間：08:42 2026-05-01 HKT
發佈時間：08:42 2026-05-01 HKT

英國倫敦北部猶太人聚居地格德斯綠地（Golders Green）周二（29日）發生持刀襲擊案，造成兩名猶太男子受傷。鑑於近期針對猶太社區的攻擊頻生，內政大臣馬哈茂德（Shabana Mahmood）於周四（30日）宣佈，將全英恐怖威脅等級由「高」上調至「嚴重」（Severe）級別。

兩猶太男子遇襲 警電擊槍制服疑犯

事發於周二上午11時許，一名45歲男子在街頭持刀襲擊路人。受害者為兩名分別34歲及76歲的猶太男子，送院治理後情況穩定。警方於周四公開執法片段，顯示嫌疑人一度企圖襲擊警員，最終被電擊槍制服。

而從另一支網上流傳的影片見到，執法警員將疑犯制服按在地上後，多次用腳踢向他的頭部，其中一名男警至少踢了三下，最後還用腳踏在疑犯的臉上，另一名警員亦至少踢了疑犯的頭部一下，引起關注。

被捕男子為出生於索馬里的英籍人士，據報有嚴重暴力及心理健康問題記錄。警方已將此案定性為「恐怖主義事件」。

威脅等級升至第二高 首相譴責暴行

隨着威脅等級上調至五級制中的第四級（嚴重），代表當局認為極可能發生襲擊。首相施紀賢（Keir Starmer）譴責是次襲擊「令人震驚」，並指這並非孤立事件，強調政府必須應對近期一系列針對猶太社區的攻擊。

撥款2500萬鎊 加強猶太社區保安

為應對社區內的恐懼情緒，內政大臣馬哈茂德宣佈政府將額外投入2,500萬英鎊，專門用於加強猶太社區的巡邏及保安措施。由於當地數周前曾發生針對猶太目標的縱火案，居民普遍感到不安，甚至有人表示考慮遷離英國。

目前警方正深入調查疑犯動機，並了解其是否與同日倫敦東南部的另一宗衝突有關。

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