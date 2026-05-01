美眾議院通過撥款法案並獲特朗普簽署 國土安全部停擺告終 結束史上最長政府部門關門

當地周四，美國衆議院一致通過了經參議院批准的一項法案，爲國土安全部的大部分部門提供資金，議案即日獲美國總統特朗普於火速簽署生效。此舉意味著國土安全部正式結束長達 76 天的局部停擺，打破了美國史上最長政府部門關門紀錄。

結束 76 天僵局 解決員工欠薪危機

是次法案獲眾議院一致通過後，隨即送交白宮由特朗普簽署生效。國土安全部自 2 月 14 日起因資金斷絕而陷入停擺，嚴重影響約 26 萬名員工的生計，包括運輸安全管理局（TSA）、海岸防衛隊及聯邦緊急事務管理局（FEMA）等關鍵部門。

當地周四，美國衆議院一致通過了經參議院批准的一項法案，爲國土安全部的大部分部門提供資金，議案即日獲美國總統特朗普於火速簽署生效。美聯社

在停擺期間，許多員工被迫面臨無薪工作或延期發薪的困境，白宮早前更警告用於支付 TSA 等人員薪金的臨時資金即將耗盡。據業界組織數據顯示，停擺至今已導致逾千名 TSA 官員離職。

撥款法案拆分 移民執法資金另行處理

法案雖解決了國土安全部的運作資金，但並不包括爭議核心的移民執法行動。因聯邦特工在明尼阿波利斯的移民執法行動中導致兩名美國公民死亡，民主黨人拒絕在未有執法改革前為移民及海關執法局（ICE）及邊境巡邏隊提供資金。

為打破僵局，共和黨領袖決定將移民執法預算分拆，改以「預算協調」（budget reconciliation）程序處理。眾議院已通過一項預算決議，計劃在特朗普餘下任期內，撥款 700 億美元用於移民執法與驅逐行動。

政治博弈引發批評 員工不滿淪為籌碼

儘管撥款案最終落實，但長達兩個多月的政治拉鋸引發各界批評。眾議院議長約翰遜坦承共和黨人早前曾表達強烈不滿，並形容這是必須的策略。

美國政府從業人員協會（AFGE）全國主席凱利則嚴正指出，聯邦員工不應被視為政治籌碼或談判槓桿，批評國會延誤撥款令勞動階層尊嚴受損。新任國土安全部部長馬林亦感嘆，這次停擺「根本不應該發生」。

目前，國會預計將於 5 月就獨立的 700 億美元移民執法法案進行表決，特朗普已要求在 6 月 1 日前完成簽署。