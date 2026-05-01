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緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華

即時國際
更新時間：03:12 2026-05-01 HKT
發佈時間：03:12 2026-05-01 HKT

隨着中緬泰三國合力打擊跨境電詐，緬北多個臭名昭著的電詐園區相繼被清剿。然而，內地傳媒《紅星新聞》近日揭發，仍有部分騙徒四處逃竄，並轉向緬甸妙瓦底水溝谷地區一個高端樓盤「雍景台」盤踞。該樓盤表面主打奢華遊樂，實則已淪為新型大型電詐園區，內部戒備森嚴，據報目前至少有1,500名涉電詐人員藏匿其中，而且內部設施極盡奢華，令人側目。

高端樓盤變身園區 內部仍見高牆鐵窗

據了解，涉事的「雍景台」位於妙瓦底亞太城5號地塊，佔地300餘畝，由超過20棟樓房組成。根據宣傳資料，該項目臨水而建，內設水上世界、卡丁車場、人造沙灘等豪華設施，原本規劃是以娛樂带動旅遊發展的高端寫字樓和遊樂園。

然而，知情人士透露，隨着KK園區及亞太新城等電詐基地在去年相繼被嚴厲打擊，大量逃脫的騙徒盯上了這個環境優美的「小鎮」，紛紛租用寫字樓繼續從事電詐勾當。有內部被困人員直言，儘管雍景台外表奢華，但內部依然是高牆鐵窗，與過往的電詐園區別無二致。

內媒：電詐頭目佘智江旗艦項目 引渡回國後由親信打理

報道指出，雍景台最初是由跨境賭博電詐集團主犯佘智江旗下的亞太集團開發打造。雖然佘智江已於去年11月由泰國引渡回中國受審，但該項目目前仍由其集團管理。消息指，在佘智江落網後，其在水溝谷的業務已交由一名31歲姓何男子打理。

跨國打擊卓有成效 惟騙徒逃竄現「分散化」趨勢

去年10月起，當局採取嚴厲行動，拆除了KK園區近500棟涉賭詐建物，並將7,600多名中國籍疑犯押解回國。雖然清剿行動重創了電詐集團，但「雍景台」的出現顯示騙徒正尋找更隱蔽、更高端的場所藏身，呈現分散化趨勢，為執法部門帶來新挑戰。目前，相關部門正密切關注這處「最新盤踞地」的動向。

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