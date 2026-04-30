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北韓官媒證陷嚴重乾旱 官民動員防農作物受災

即時國際
更新時間：20:19 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:19 2026-04-30 HKT

北韓官媒30日表示，該國正陷不尋常且嚴重的乾旱，官民正全力保護農作物，減低受災損失。北韓領導人金正恩警告，不能保障人民的基本需要「是嚴重政治問題」。

金正恩警告要保障糧食供應

路透社引述北韓朝中社報道，指北韓官方承認國內正出現罕見的嚴重旱災，全國官民正全力搶救農作物，減低嚴重乾旱的影響。

報道指，水稻種植季節即將來臨，嚴重旱情會造成長期的糧食危機。

朝中社又指，國家機關正動員官員確保灌溉系統及其用水，避免農作物受損害。北韓總理朴泰成到了平安南道的農田視察，敦促當地官員要充份利用水源，加強灌溉系統。

嚴重旱災下，金正恩於最高領導人會議上警告，未能保障人民的生活必需品，包括糧食，是「嚴重的政治問題」。

北韓過去屢爆旱情及飢荒。聯合國機構稱北韓農業產能經常不足，數百萬人出現營養不良。

 

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