柏林藝術展｜諷刺科技巨頭「玩轉」名人 馬斯克、朱克伯格化身機械狗

美國著名數碼藝術家Beeple再有破格之作，其最新互動裝置藝術展正在德國柏林展出。展覽主角為多隻搭載了超像真名人頭像的機械狗，包括科企巨頭馬斯克、朱克伯格等，牠們會在展廳內遊走，並不時「排泄」出由人工智能（AI）生成的獨特畫作，藉此諷刺科技富豪如何透過演算法，塑造甚至操控大眾的世界觀。

諷刺AI科技反噬

據美聯社報道，這個名為「常規動物」（Regular Animals）的藝術裝置，目前正在柏林新國家美術館展出。展品中的機械狗，分別裝上科技富豪馬斯克（Elon Musk）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）、貝索斯（Jeff Bezos），以至藝術家畢加索（Pablo Picasso）及安迪華荷（Andy Warhol）等人的超像真矽膠頭像。

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這些機械狗內置鏡頭，會拍攝周遭環境，再透過AI演算法，將影像轉化成符合其「名人身份」風格的畫作並打印出來。例如，「畢加索」機械狗會「排泄」出立體主義風格的圖像，而「安迪華荷」則會產出普普藝術（Pop Art）作品。

藝術家：科技富豪權力巨大

創作者Beeple（原名Mike Winkelmann）指出，過去藝術家如畢加索能改變大眾看世界的方式，但如今這種塑造世界觀的權力，已轉移到掌控強大演算法的科技富豪手上。他直言：「他們無需遊說或通過立法，只需一覺醒來改動演算法，就能重塑一切，這種權力巨大得超乎我們認知。」

Beeple是當今全球身價最高的在世藝術家之一，其數碼拼貼作品《每日：最初的5000天》於2021年以逾6900萬美元（約5.4億港元）天價成交，轟動一時。

