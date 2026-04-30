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反抗婚後必須同姓規定 日本興起同姓相親

即時國際
更新時間：17:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:00 2026-04-30 HKT

日本是唯一以法律規定夫婦婚後必須同一姓氏國家，多年來民間要求修改但未成功，近日，有婚介公司推動「同姓相親」活動，協助不想改姓的同姓男女，找到伴侶。

據日媒《Japan Today》報道，「同姓結婚」相親活動，由法律團體Asuniwa與婚戀公司於3月底合辦，參加者必須是姓鈴木（Suzuki），有十多名男女參加。

主辦方指，活動是以「反向思維」，來凸顯現存制席的不合理。

有30多歲女參加者表示，希望找到同姓伴侶，這樣結婚後就不必更改姓名。另一名女參與者對此較為隨意，認為改姓「理所當然」。有男參加者指，無論如何不願更改姓氏，對他們而言，同姓相親反而成為「最簡單的解決方式」。

Asuniw去年一項調查，如果引入可選擇不同姓氏的制度，大約58萬7000名事實婚姻關係中的人士，會更傾向於進行法律婚姻登記。

鈴木之外，日本民間也出現佐藤（Sato）、伊藤（Ito）、田中(Tanaka）等常見大姓，也分別出現同姓相親活動。

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