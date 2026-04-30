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美華裔情殺案｜人妻出軌洋男 綠帽夫雙殺判囚終身

即時國際
更新時間：16:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-30 HKT

美國加州一宗涉及華裔夫婦的倫常慘案審結，一名華裔男子因不滿妻子紅杏出牆，多次勸說無果後，埋伏在妻子與情夫幽會的酒店外，持刀將兩人殺害。該男子最終被裁定兩項一級謀殺罪成，日前被判處終身監禁，不准假釋。

埋伏停車場行兇

綜合外媒報道，案情指38歲華裔男子吳舜宇（Kenny Shun Yu Wu）因不滿其31歲妻子吳雅英（Yaying Wu）與30歲男子桑切斯（Jesus Sanchez）有染，在多次請求妻子與對方斷絕來往，甚至尋求家人介入協助亦不果後，因愛成恨。

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案發於2022年7月15日，吳舜宇追蹤並得悉妻子將與情夫在棕櫚沙漠（Palm Desert）一間酒店見面，遂提前在酒店停車場埋伏。當兩人出現後，吳舜宇隨即上前用利刀將兩人刺死。檢方指，吳男行兇後更在自己身上製造傷口，企圖營造曾與人搏鬥的假象。

官斥冷血謀殺罪成

辯方律師在庭上稱，吳舜宇是因婚姻不忠而長期承受巨大精神壓力，最終情緒失控才犯案。然而，檢方反駁指吳舜宇是一名冷血且精心策劃的殺手，在其妻子明確表示希望離婚後，便有計劃地跟蹤及行兇，並非一時衝動。

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最終，陪審團裁定吳舜宇兩項一級謀殺罪名成立，並附加「埋伏殺人」及「殺害多人」的特殊情況。法官日前正式判處其終身監禁，且不得假釋。據悉，辯方已表示將會提出上訴。

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