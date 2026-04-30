白宮記者晚宴槍擊｜圖刺殺特朗普槍手 行動前持武器酒店自拍

美國一名男子被控企圖在白宮記者協會晚宴上行刺總統特朗普。檢方於當地29日披露，該名男子在行動前，更曾在酒店房間內手持武器自拍。

案情指，31歲的疑犯艾倫（Cole Allen）於本月25日晚上約8時半，離開其下榻的華盛頓希爾頓酒店房間，企圖闖入正舉行白宮記者協會晚宴的地下宴會廳。當時，總統特朗普及多名高層官員均在場。

相關新聞：白宮記者晚宴槍擊｜疑犯首度出庭被加控企圖暗殺總統 曾獲「最佳教師」面臨囚終身

艾倫在闖入過程中與保安人員發生扭打，隨後被制服拘捕。現場曾傳出槍聲，幸無人死亡，據報一名身穿避彈衣的特勤局人員，其背心遭子彈擊中。

檢方：犯案前準備充足

根據檢方向華盛頓聯邦法院提交的文件，艾倫為這次被形容為「難以想像的惡意」襲擊，進行了周詳準備。文件披露，艾倫在犯案前數分鐘，曾瀏覽報道特朗普行蹤的網站，並在房間的鏡子前用手機自拍。照片顯示，他當時身穿黑衣、配戴紅色領帶，身上除了一把刀，肩帶式槍套內亦放有手槍，並攜有一個警方認為是用於放置子彈的袋。

在他離開房間時，更預先設定好多封電郵，準備寄給親友，內容闡述其行動宣言。據悉，內容列出其目標為特朗普政府成員，並按職位高低排序，但他亦表示希望不會殺害特勤局人員、其他執法人員或酒店住客。

相關新聞：白宮記者晚宴槍擊 | 回應急撤時「跌倒」 特朗普：按特工要求「趴地」

動機持續 檢方申拒保釋

檢方在文件中申請拒絕艾倫的保釋，並指出：「被告的罪行具有政治性質，這更突顯了羈押的必要性，因為只要他對政府仍持反對立場，其犯罪動機就一直存在。」

文件續指，艾倫從加州乘搭火車前往華盛頓，期間攜帶了霰彈槍、手槍及多把刀等武器。他抵達酒店後，更對寬鬆的保安措施感到訝異，並寫道：「帶著多把武器走進去，卻沒有人意識到我可能構成威脅」。

艾倫將於美東時間星期四（30日）再次出庭，預審聽證會定於5月11日舉行。