伊朗局勢｜遇襲小學將列國家遺址 紀念165名罹難女童

伊朗南部米納布市（Minab）一間早前在美以空襲中被摧毀的學校，將被註冊為國家遺址，以紀念近170名在襲擊中喪生的女學生。

外媒報道引述伊朗霍爾木茲甘省（Hormuzgan）文化遺產、旅遊及手工藝部負責人沙赫扎德（Adel Shahrzad）表示，當局將於「國家波斯灣日」為「Shajareh Tayyebeh」學校的國家遺址註冊牌匾舉行揭幕儀式。

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伊朗方面發布的照片顯示，在南部城市米納布（Minab）遇襲小學的廢墟中，發現了多塊美國製造的導彈殘骸。X@NewsForbiddenX

伊朗南部米納布一所女生小學遇襲，至少165名學生及教職員喪生。路透社

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該學校於本年2月28日，即近期美以對伊朗發動侵略戰爭的第一天，遭到空襲，導致近170名女童罹難。

沙赫扎德指出，此舉旨在保存米納布市的歷史記憶，並紀念這段悲慘的歷史。他強調，該校不僅具有歷史價值，更帶有深刻的社會及文化意義，體現了霍爾木茲甘人民的經歷與抵抗精神，將遺址註冊有助於保護文化遺產，並將歷史敘事傳承給後代。