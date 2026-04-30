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神秘數字貝殼照片被指威脅殺特朗普 前FBI局長遭起訴

即時國際
更新時間：09:25 2026-04-30 HKT
發佈時間：09:25 2026-04-30 HKT

美國官員周二表示，聯邦調查局（FBI）前局長科米因去年在社交媒體上傳一張「神秘數字」貝殼照，被控威脅總統特朗普生命而遭起訴；科米則堅稱自己「無辜」，且毫不畏懼。

這項由北卡羅來納大陪審團提出的起訴，源於現年65歲的科米去年5月在社交平台Instagram（IG）發布一張照片，內容是他和妻子在沙灘上散步，發現有人用貝殼排列成8647字樣。特朗普當時接受霍士新聞訪問時稱，86在美國俚語中有「擺脫」、「殺死」之意，而47則是指他身為美國第47位總統。他還說：「他完全知道那代表什麼意思，就是指暗殺。」

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起訴書也稱，貝殼排成8647字樣，是「明確表達有意傷害美國總統的企圖」。代理司法部長布蘭奇指，科米面臨兩項罪名，包括「蓄意威脅，意圖對美國總統造成死亡或人身傷害」，以及跨州傳遞威脅訊息。每項罪名最高可判處10年徒刑。

貝殼排成8647字樣

科米先前已為這則帖文致歉，說自己沒想太多就把照片上傳到社交平台。他後來刪除帖文，並發布聲明否認這是煽動暴力。到本周二，科米在一段影片聲明中說：「我是無辜的，我並不害怕，我依然相信獨立的聯邦司法體系。」

民主黨籍參議員杜賓則譴責針對科米的最新起訴，稱其「毫無根據」且是「小家子氣的報復」。

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