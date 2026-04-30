俄烏戰爭｜俄「戰爭勝利日」擬停火 紅場閱兵罕見取消展示地面軍備 

俄烏戰爭前景仍未明朗，俄羅斯總統助理烏沙科夫周四（30日）證實，俄羅斯總統普京與美國總統特朗普通電話超過一個半小時。雙方除商討中東局勢外，普京提議在下月「衞國戰爭勝利日」期間實行臨時停火，獲特朗普支持，後者更直言俄烏戰事已接近達成終結協議。與此同時，受烏克蘭連番空襲威脅，俄方宣布今年紅場閱兵將罕有取消展示陸上軍備。

普京特朗普通話 商中東及烏克蘭戰火

烏沙科夫表示，此次通話氣氛誠懇且具事務性。普京在通話中就解決伊朗核問題提出多項建議，並警告中東衝突升級將帶來「極其有害的後果」。烏沙科夫並無交代普京就伊朗核問題提了甚麼方案。

受烏克蘭連番空襲威脅，俄方宣布今年紅場閱兵將罕有取消展示陸上軍備。路透社

這是俄烏戰事爆發四年多以來，俄方首次在重要閱兵中缺席地面重型裝備。路透社

這是俄烏戰事爆發四年多以來，俄方首次在重要閱兵中缺席地面重型裝備，外界分析這反映出俄方正面臨資源緊張或對本土防衛的極度戒備。路透社

在烏克蘭問題上，普京提議於5月9日「衞國戰爭勝利日」期間實行臨時停火，特朗普對此表示支持，並認為雙方距離達成最終和平協議已不遠。

普京強調，俄軍目前在戰場上掌握主動權，正持續壓制敵方陣地。儘管如此，俄方重申致力於透過外交努力尋求危機的和平解決方案。

稱恐怖主義威脅升級 烏戰以來地面重型裝備首次缺席大型閱兵

另一方面，俄國防部宣布，因應當前作戰形勢及「恐怖主義威脅」加劇，決定下月9日在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵，將全面取消展示坦克、裝甲車等地面武器。

克里姆林宮指出，此舉是為應對烏克蘭近期加強的破壞活動。屆時閱兵部隊將僅限於軍校學員及部分前線官兵代表，但保留空軍飛行表演及火箭軍等方陣。這是俄烏戰事爆發四年多以來，俄方首次在重要閱兵中缺席地面重型裝備，外界分析這反映出俄方正面臨資源緊張或對本土防衛的極度戒備。

烏軍遠程打擊突襲 俄黑海關鍵煉油廠陷入癱瘓

烏克蘭方面則持續擴大攻勢。總統澤連斯基周四發放片段，展示烏軍成功實施直線距離達1500公里的遠程打擊，並誓言將進一步擴大打擊範圍。

位於黑海港口城市圖阿普謝（Tuapse）的一間關鍵煉油廠，近期多次遭到烏方無人機突襲，導致設施嚴重受損並陷入停產。該煉油廠是俄羅斯石油公司在黑海的重要樞紐，每年處理原油超過千萬噸。自本月中受襲以來，當地已進入緊急狀態。