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Jimmy Kimmel笑梅拉尼婭似「準寡婦」疑遭報復 ABC被提前審查續牌

即時國際
更新時間：03:15 2026-04-30 HKT
發佈時間：03:15 2026-04-30 HKT

美國深夜脫口秀名嘴占美金梅（Jimmy Kimmel）因在節目中嘲諷第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為「準寡婦」，引發白宮與監管機構的強力反擊。聯邦通訊委員會（FCC）周二（28日）罕有宣佈，將提前對美國廣播公司（ABC）擁有的8個地方電視台牌照進行續牌審查。此舉被外界質疑為特朗普政府對不友好媒體的「政治報復」，ABC母企迪士尼則強調已準備透過法律途徑據理力爭。

槍擊案前夕嘲諷「準寡婦」 特朗普籲開除占美金梅

風波始於上周，占美金梅在ABC深夜節目中，嘲諷梅拉尼婭散發著「準寡婦的光彩」（glow like an expectant widow）。由於兩天後白宮記者晚宴即發生針對特朗普政府的暗殺未遂事件，該言論隨即遭到特朗普炮轟。

占美金梅在ABC深夜節目中，嘲諷梅拉尼婭散發著「準寡婦的光彩」（glow like an expectant widow）。由於兩天後白宮記者晚宴即發生針對特朗普政府的暗殺未遂事件，該言論隨即遭到特朗普炮轟。美聯社
占美金梅在ABC深夜節目中，嘲諷梅拉尼婭散發著「準寡婦的光彩」（glow like an expectant widow）。由於兩天後白宮記者晚宴即發生針對特朗普政府的暗殺未遂事件，該言論隨即遭到特朗普炮轟。美聯社
梅拉尼婭被Jimmy Kimmel嘲似「準寡婦」。法新社
梅拉尼婭被Jimmy Kimmel嘲似「準寡婦」。法新社

特朗普於周一公開點名要求ABC開除金梅爾，指其言論煽動暴力；梅拉尼婭亦批評金梅爾是「懦夫」，質疑ABC管理層對其行為的容忍度。金梅爾事後澄清，玩笑僅針對特朗普夫婦23歲的年齡差，絕非鼓動暗殺，並重申自己一向反對槍支暴力。

FCC主席指涉歧視員工 提前啟動審查程序

由特朗普任命的FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，提前審查牌照是為了調查ABC母公司迪士尼的「多元、平等與包容」（DEI）政策。卡爾指出，有證據顯示迪士尼根據種族與性別對員工進行分類，並可能因此提供不平等待遇，這涉及公司的長期品格問題。

受影響的8間電視台遍及紐約、洛杉磯、芝加哥及三藩市等大城市。這批牌照原定最快於2028年才需續期，如今被要求在今年5月28日前提交申請。FCC內部唯一民主黨籍委員戈梅斯（Anna M. Gomez）直斥此舉為「違法且空前的政治伎倆」，認為憲法第一修正案站在廣播公司的一方。

迪士尼：紀錄優良無懼調查 法律專家憂損害新聞自由

迪士尼發言人發表聲明指，ABC旗下電視台長期完全遵守FCC規則，為社區提供值得信賴的新聞與資訊，對維持牌照資格充滿信心。

然而，多名法律與傳媒專家對此深表憂慮。奧巴馬時期的FCC前主席惠勒（Tom Wheeler）批評卡爾將監管機構變成了實現政治目標的組織，旨在向所有持不同政見的廣播商釋放恐嚇訊號。哥倫比亞大學第一修正案研究所執行主任賈法（Jameel Jaffer）警告，若政府以此手段鞏固對媒體的控制，將對民主制度造成毀滅性打擊。

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