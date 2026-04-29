19歲台女「胸腹隆起」走私30隻星龜　闖關泰國機場被捕

泰國曼谷國際機場28日清晨偵破一宗離譜的活體動物走私案。一名年僅19歲的台灣女子企圖帶着30隻高價值且受國際公約保護的「印度星龜」離境，為躲避X光機掃描，她將這批幼龜以膠帶纏繞固定以限制牠們活動，分裝進布袋後，層層黏貼在自己的胸腹與腰部周圍，「貼身肉搏」企圖闖關。

綜合泰媒報道，當地時間28日清晨5時25分，該名女子原定搭乘越捷航空（Vietjet）VZ568航班前往台北。她在出境大廳5樓東側搜查點時，因走路姿勢異常僵硬、神情極度不安，且身體線條呈現不自然的突起，引起現場安檢人員與海關的高度懷疑。執法人員將其攔下搜身，當場揭發她試圖走私30隻印度星龜。

檢查發垷，其中一隻星龜已不幸死亡，其餘29隻仍有生命跡象。印度星龜因龜殼花紋獨特，黑市身價不菲，是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》嚴格管制的附錄物種。泰國國家公園局隨後發表聲明，強調此案為多單位聯合行動的成果，並展現了嚴厲打擊跨國野生動物貿易的決心。

目前該名台灣籍女子已被移送法辦，面臨包含《野生動物保護法》、《海關法》及《動物傳染病法》等多項重罪起訴。劫後餘生的29隻印度星龜已由泰國野生動物保護辦公室緊急接手照護，並將作為後續追查背後非法貿易網絡的重要證物。