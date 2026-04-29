泰國前首相他信獲准5月11日假釋出獄
更新時間：15:47 2026-04-29 HKT
發佈時間：15:47 2026-04-29 HKT
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泰國司法部假釋委員會29日決定，允許前總理他信於5月11日假釋出獄。
他信自2001年起擔任泰國總理，2006年因軍事政變下台，之後長期流亡海外。為了確保家族及為泰黨的政治利益，並促成了為泰黨組建政府，他信於2023年8月22日高調回國，隨即因貪污、濫權罪被判處8年監禁。但他在入獄當晚就稱健康狀況不佳，轉到警察醫院，實際不曾在監獄逗留過一晚。
「入獄」不到10天，他信在2023年8月31日即獲得國王特赦，刑期減至1年，隨後一直住院代替服刑。後來法院重新審理，認為住院日子不得計入刑期，2025年9月要求他再次入獄。
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