特朗普肖像登護照 限量版慶建國250年

美國國務院28日宣布，為紀念建國250周年，將發行一批限量版護照，內頁印有現任總統特朗普的肖像與親筆簽名，專供在華府申請護照的民眾領取。這是繼特朗普肖像登上紀念金幣、其簽名印上美元紙鈔後，又一「國家級符號」被印上鮮明的特朗普印記。

據新華社指，美國國務院提供的設計圖片顯示，新版護照內頁印有特朗普的正面肖像，肖像被《獨立宣言》文本及美國國旗環繞，下方則燙印金色字體的特朗普簽名。另一頁則展示開國元勳簽署《獨立宣言》的經典畫作。國務院發言人皮格特解釋，這批特製護照旨在「慶祝美國建國250周年」。

限量版護照印有現任總統特朗普的肖像與親筆簽名。美聯社

限量版護照印有現任總統特朗普的肖像與親筆簽名。美聯社

美國現任總統特朗普。美聯社

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官方表示，新護照將向所有申請護照的美國公民開放，惟僅能在華盛頓護照辦理局申辦，且採限量發行，直至庫存告罄。目前當局尚未公布具體發行數量，預計短期內將開始簽發。

美聯社報道，這款特別版護照的構想已討論數月，預計將有約2.5萬至3萬本，於7月4日前夕開放申請。

官員表示，這款紀念護照將成為親赴華府辦公室申請者的預設文件，但若申請人希望取得一般版本護照，仍可透過線上或在華府以外地點申請。

特朗普連接國家形象

自特朗普展開第二個總統任期以來，其名字與肖像接連出現在多個國家象徵之上。今年3月19日，由特朗普親自挑選成員的美國美術委員會，批准在建國250周年紀念金幣上鑄造其肖像，更要求「金幣愈大愈好」；同月26日，財政部宣布將特朗普簽名印在美元紙鈔上，為美元史上首次出現現任總統簽名；30日，佛羅里達州州長簽署法案，將棕櫚灘國際機場更名為「唐納德·特朗普國際機場」。

接連將個人形象與國家符號深度捆綁，特朗普被外界解讀為在獨立慶典中刻意強化自身政治遺產。惟國務院強調，限量護照屬「愛國紀念品」性質，並不影響現行常規護照的效力。