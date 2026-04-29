查理斯三世訪美赴國會演說 感性談兩國關係：無論分歧多大始終一致

正在美國進行國事訪問的英王查理斯三世（King Charles III），周二（28日）前往國會山莊向參眾兩院聯席會議發表演說。在當前國際局勢動盪不安、英美兩國因中東政策出現裂痕之際，查理斯三世強調英美關係「獨一無二」，呼籲兩國在充滿衝突的時代保持團結，共同維護民主與開放。

特朗普橢圓形辦公室密談 稱深感榮幸

查理斯三世在演說中提到，儘管歐洲與中東正處於不確定與衝突的年代，英美兩國始終被共同目標緊扣。他感性地表示：「無論我們之間存在甚麼分歧或爭議，我們在捍衛民主、保護人民免受傷害的承諾上始終一致。」

他進一步指出，希望英美兩國能繼續與世界各地的夥伴並肩作戰，守護共同價值觀。他特別警示，在局勢動盪下應避免變得更加封閉，而是要展現跨國界的團結力量。這番演說被解讀為試圖緩解近期因英國拒絕參與美、以對伊朗首輪空襲而引發的雙邊緊張關係。

在國會演說前，美國總統特朗普於白宮為查理斯三世舉行隆重的歡迎儀式。兩人隨後移步至橢圓形辦公室進行閉門會談，民主黨和共和黨的領袖亦有出席。特朗普在會後對媒體表示，兩人的對談「非常愉快」，並對能接待英王感到「深感榮幸」。

報道指，雖然英王在英國憲法下不具實質政治權力，但此次訪問被視為英國政府發動的關鍵「軟實力」外交。尤其適逢美國獨立宣言250周年，查理斯三世此行對修補倫敦與華盛頓的戰略夥伴關係具有重大意義。

按照行程，查理斯三世夫婦周三晚將出席由白宮設下的隆重國宴，這亦是此次國事訪問的重頭戲。隨後，兩人將轉往紐約市訪問，最後一站則定於維珍尼亞州，查理斯將在那裡會見環保人士。報道指，兩國外交人員均寄望透過此次歷史性訪問，向國際社會重塑英美同盟堅不可摧的形象。

