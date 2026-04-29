愛潑斯坦案｜英下議院決定不調查施紀賢任命曼德森風波

美國「富豪淫媒」愛潑斯坦案持續發酵，英國首相施紀賢（Keir Starmer）就曼德爾森（Peter Mandelson）出任駐美大使一事備受詬病。保守黨質疑施紀賢在國會就任命審查過程發表誤導性言論，動議要求將其交由特權委員會調查。然而，在工黨於下議院佔據大多數席位的優勢下，相關動議在周二（28日）遭投票否決，施紀賢成功避過國會調查。

多數票下否決調查 內閣斥選舉前政治伎倆

下議院經過約五小時的激烈辯論後，最終以 335 票對 223 票否決動議，政府以 112 票之差取勝。是次投票共有 92 票棄權，其中包括下議院議長及因公外出的外交大臣等官員。

美國「富豪淫媒」愛潑斯坦案持續發酵，英國首相施紀賢就曼德爾森（圖）出任駐美大使一事備受詬病。路透社

保守黨質疑施紀賢在國會就任命審查過程發表誤導性言論，動議要求將其交由特權委員會調查，最終遭否決。路透社

由於英國將於下周舉行地方選舉，政府官員在辯論期間反擊，批評保守黨的動議純屬「政治伎倆」；反對派則堅持此舉是為了維護國會的「透明度」。

風波核心：審查過程是否曾受壓？

是次爭議源於施紀賢早前在國會的發言。他當時聲稱，在委任曼德爾森為駐美大使的過程中，完全遵循了「正當法律程序」（Full due process），並強調在審查期間「絕對不存在任何壓力」。

然而，反對派質疑施紀賢並未如實交代細節，懷疑其言論存在誤導成分。儘管動議被否決意味着施紀賢無需就相關言論面臨特權委員會的正式調查，但事件已在關鍵選舉前夕，為工黨形象蒙上陰影。