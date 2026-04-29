伊朗局勢｜美財政部宣布：向伊朗繳付霍峽「過路費」將受制裁 最高刑罰終身監禁

隨着波斯灣局勢持續惡化，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）周二（28日）發出嚴厲警告，指任何航運公司、保險商及金融機構，若向伊朗繳付通過霍爾木茲海峽的「通行費」，將面臨前所未有的「重大制裁」。美方指，此類款項被視為資助恐怖主義及違反制裁法律，最高可被判處終身監禁。

美：繳付「買路錢」視作資助恐怖活動

據美方消息指，伊朗目前正向通過霍爾木茲海峽的船隻，強行徵收每桶原油約一美元的通行費。OFAC發言人稱，無論這些款項是以比特幣、穩定幣等加密貨幣結算，還是以人民幣或其他貨幣支付，一律被視為對「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）等被列為外國恐怖組織的「實質性支持」。

美財政部宣布，向伊朗繳付霍峽「過路費」的公司將受到制裁。路透社

啟動「經濟怒火」制裁行動

據報美方已正式啟動名為「經濟怒火」（Economic Fury）的全方位施壓行動，擴大打擊伊朗的石油運輸網絡。根據OFAC最新指引，相關制裁風險及法律後果嚴重：

次級制裁風險： 任何非美國實體或外國金融機構，若知情地處理或協助這些通行費支付，將面臨被列入「特別指定國民清單」（SDN List）的風險，這意味著相關機構將被徹底隔絕於美國金融體系之外。

軍事攔截風險： 美國中央司令部（CENTCOM）表明，在目前的海上封鎖行動中，曾向伊朗繳付路費的船隻將被列為重點目標，或會面臨攔截、強行停船及登船檢查。

刑事責任與罰款： 違法者除面臨每宗違規5萬美元以上的巨額罰款外，知情提供實質支持者，最高可被判處20年監禁甚至終身監禁。

另外，美財政部宣佈對35個伊朗相關實體及個人實施制裁，指其協助規避制裁併爲伊朗提供資金支持。美國財政部長貝森特表示，任何參與或協助伊朗「影子銀行」體系的機構都將面臨嚴厲後果。