英王查理斯三世訪美抵白宮 讀唇專家：特朗普談及槍擊案及普京



英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）周日（27日）抵達華盛頓，展開為期四天的國事訪問。這是英國君主時隔20年再次訪美，旨在鞏固英美「特殊關係」。然而，由於華府剛於25日發生針對總統特朗普（Donald Trump）的槍擊事件，加上波斯灣戰火正熾，令這場歷史性會晤籠罩在緊張氣氛中。有讀唇專家更爆料，特朗普在白宮迎接查理斯三世時，私下談及了俄羅斯總統普京。

特朗普炫耀4億美元宴會廳 網民：像向父親展示成就

查理斯夫婦於周日下午抵達馬里蘭州安德魯聯合基地，獲美、英兩國高官及軍樂隊隆重迎接。查理斯三世隨即前赴白宮，與特朗普及第一夫人梅拉尼婭會面，並在白宮南草坪共進下午茶。隨後，查理斯夫婦出席了一個有數百名嘉賓參加的花園派對，前奧運跳水冠軍戴利（Tom Daley）亦是座上客。

查理斯夫婦出席了一個有數百名嘉賓參加的花園派對。路透社

查理斯三世在白宮與特朗普會面。路透社

查理斯三世在白宮與特朗普會面。路透社

英王后卡米拉與美國第一夫人梅拉尼婭。路透社

特朗普在白宮南草坪迎接查理斯三世期間，展現了慣常「拉扯式」握手，而查理斯三世手臂穩定， 面帶微笑，緊握特朗普的手長達10秒。

白金漢宮早前證實，儘管特朗普在25日的白宮記者晚宴上險遭暗殺，但英王此行仍按計劃進行，僅在保安細節上作相應調整。特朗普亦向英王保證，在美期間將會「非常安全」。

雖然電視鏡頭捕捉到特朗普及英王言談甚歡，但微型話筒未能錄得其私人對話。據《每日郵報》引述讀唇專家希克林（Nicola Hickling）分析，特朗普與英王在南草坪行走時，私下談到了暗殺案及地緣政治局勢。

讀唇專家指，特朗普先提及槍擊事件，查理斯三世似乎回應稱「不願在此久留」及「覺得不應待在這裡」。特朗普隨後對查理斯三世表示：「這不是好事，我（當時）沒準備好，但現在準備好了。」緊接着，特朗普話鋒一轉，透露自己一直與俄羅斯總統普京保持聯繫，並低聲說：「他想要戰爭。」

特朗普更語帶威脅地表示：「我有種感覺……如果他照其所說的去做，他會滅絕所有的人。」面對如此沉重的外交話題，查理斯三世兩度嘗試轉換話題，建議「遲些再談」、「下次再說」。白宮目前尚未就相關讀唇內容作回應。

除了沉重的戰爭議題，特朗普在帶領英王參觀時，亦不忘展現其「建築狂人」本色。據電視直播畫面，特朗普指着周邊設施向查理斯三世介紹。讀唇專家指，特朗普清晰地吐出了「Ballroom（宴會廳）」一詞。

特朗普計劃斥資約4億美元（約31億港元）為白宮東翼興建全新宴會廳。網民對此議論紛紛，有人指特朗普表現得「像向父親展示成就的小孩」，亦有人笑言查理斯本身已擁有多個華麗宴會廳，「恐怕不會留下深刻印象」。

查理斯夫婦隨後將在國會發表演說，並訪問紐約市。最後一站則會轉往維珍尼亞州，會見當地環保人士。