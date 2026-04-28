南韓前第一夫人︱金建希操縱股價、收名牌手袋二審改判有罪

南韓前第一夫人金建希貪污收賄案28日二審宣判，刑期由一審的1年8個月加重至4年。操縱股價與收受名牌手袋一審無罪，二審改判賄賂罪成。審判出爐後，金建希辯護團隊宣布會向最高法院上訴。



金建希主要被指控操縱股價、收受高價禮品及接受無償輿論調查。綜合韓媒報道，涉嫌操縱金汽車股價，以及在丈夫尹錫悅就任總統前收受統一教送贈奢侈品香奈兒手袋，二審改判有罪 首爾高等法院今午依《違反資本市場法》、《政治獻金法》、《特定犯罪加重懲戒法》等法律，判處有期徒刑4年、罰金5000萬韓圜（約26.6萬港元），沒收財產2094萬韓圜（約11萬港元）與一條價值6220萬韓圜（約33萬港元）的格拉夫（Graff）鑽石項鍊。

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去年8月以來持續羈押的金建希穿深色套裝上庭，綁馬尾、戴眼鏡與口罩，外套別著「4398」囚犯編號的標章，其步履蹣跚，由法警攙扶坐下，低頭不語。法官宣判時，她依照要求起立聆判。聞二審判刑期加重併科罰金，她皺眉以對。她仍否認所有罪名指控。

炒股「無罪變有罪」轉折

高等法院裁定，金建希與德意志汽車公司前會長權五洙（Kwon Oh-soo）之間共謀操縱股價罪名成立。判決指出，金建希2010年10月22日將存有大筆資金20億韓圜（約1062萬港元）的帳戶，交給操作股價的黑珍珠集團，並利用帳戶與資金直接串謀交易。法官認為，如此龐大資金不可能在毫無獲利信心的情況下交付操作投資，金建希提供的證券帳戶由黑珍珠公司用於操縱股價，且對德意志汽車股價上漲造成顯著影響，退出共同操作前共賣了18萬股，認定金建希「共謀」操縱性質。

金建希聲稱對操縱股價行為不知情，一審法官認為即使她認識到操縱股價行為，也必須存在共犯之間的聯絡才算是犯罪。二審法官則認為，儘管金建希2011年1月13日結算獲利退出共同操作，同謀操縱行為持續到2012年12月5日，構成完整犯罪鏈，金建希須承擔刑事責任。

收名牌手袋改判有罪原因

至於收名牌手袋，判決顯示，統一教前任全球總部主任尹英浩（Yun Young-ho），於2022年4月透過中間人向金建希送手袋，當時距離尹錫悅就任總統僅1個月，裁決指這個時間點有超過800萬韓圜（約4.25萬港元）的奢侈品往來，「很難視為單純贈禮祝賀」。

一審因送禮方「沒有明確索求行為」而裁定金建希無罪；二審法官認為，即使未明確要求，曾替尹錫悅助選的統一教理應要求某種報償。金建希以調解為由收下了手袋，可認定她對於「暗示請託」知情。

首爾高等法院指出，社會大眾對於總統配偶的品德與道德要求與對於總統本人的要求相當，但被告始終找藉口辯解、堅不認罪，「被告濫權，涉入賄賂行為，辜負人民期望」。二審判刑程度與檢方求處刑仍有很大距離，主因在於二審法官認為金建希並非操縱股價主謀且參與時間相對較短 以及並非主動向統一較索要財物，量刑酌情減輕。

至於無償收受政治掮客明泰均民調資料案，二審維持無罪，判決理由在於不只尹錫悅與金建希，還有其他多人也拿到資料，因此無法認定尹錫悅夫婦獲得相當於民調費用的好處以交換在國會大選提名特定人選。