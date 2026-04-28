美軍封鎖霍爾木茲｜伊朗油槽22天後滿載 德黑蘭兩種非常手段自救

美國與伊朗的戰爭，如今似乎可簡化為看誰先崩潰──究竟是伊朗的石油工業先崩盤，還是全球消費者先撐不住？在美國持續封鎖伊朗船隻進出霍爾木茲海峽的情況下，伊朗油槽再過22天便會滿載，為避免無空間儲存原油而突然停產，德黑蘭正試圖透過運用廢棄油槽，以及利用鐵路將原油運往中國等2種非常手段，爭取空間及時間。

綜合《華爾街日報》等報道，航運追蹤機構Kpler 27日最新報告顯示，美國封鎖進出伊朗船隻的策略似乎奏效，自4月13日起實施海上封鎖以來，至今沒有任何一艘進出伊朗的油輪突破美軍封鎖，伊朗原油出口量大減，3月日均出口量達185萬桶，如今每日裝載量暴跌至56.7萬桶。

美國制裁多家公司涉助伊朗出口石油。 美聯社資料圖片

運不出去的石油只能存放於油槽，Kpler預估，伊朗的剩餘儲油空間再過12至22天便會滿載，預計5月中，伊朗將被迫每日再減產150萬桶石油。

《華爾街日報》評論，隨着美國與伊朗的終戰談判持續僵持不下，美國也沒有解除封鎖伊朗的跡象，這場衝突如今變成哪一方先崩潰的競賽。

全球約20%的石油與液化天然氣經過霍爾木茲海峽。路透社

1. 使用廢棄油槽

Kpler數據顯示，美國海上封鎖期間，伊朗陸上石油庫存增加了460萬桶，達4900萬桶。估計伊朗的總石油儲量介乎8600萬桶至9500萬桶。

由於突然停產會破壞老舊油田，伊朗正極力避免傷及石油基礎設施，忙着尋找儲油新途徑。此前德黑蘭透過空油輪在近海儲存石油，Kpler指出，目前波斯灣地區仍有數艘大型油輪，總容量約達1500萬桶。但由於這些油輪無法觸及國際市場，伊朗也轉向其他解方爭取時間。其中一項途徑是使用南部石油樞紐阿瓦茲（Ahvaz）、阿薩盧耶（Asaluyeh）的貨櫃及廢棄油槽，伊朗官員表示，部分油槽因為狀態不佳，長期以來一直被棄用。

美國傳出試圖奪取哈爾克島，該島是伊朗90%石油出口的樞紐。路透社

2. 鐵路運往中國

伊朗「石油天然氣及石化產品出口業者聯盟」發言人侯賽尼（Hamid Hosseini）表示，德黑蘭也試圖透過鐵路將石油運往中國。鐵路連通伊朗與中國西安，儘管運輸時間比航運短，但仍需耗費數周，且成本效益不如海運。美國哥倫比亞大學全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）研究員鄧麗嘉（Erica Downs）指出，如果鐵路運輸成本比海運高，那些以微薄利潤經營，且因伊朗石油折價受到吸引的中國煉油廠，會否願意支付更高費用？她直言：「非常時期需要非常手段。」