OPEC｜阿聯酋宣布5月1日起退出石油輸出國組織 計劃逐步增產

阿聯酋宣布將於5月1日正式退出石油輸出國組織（OPEC）及其附屬的OPEC+集團。早前已有傳聞稱阿聯酋會退出OPEC，原因是對產量限制感到不滿，且與鄰國沙特阿拉伯的關係日益緊張。

阿聯酋酋長期以來一直是OPEC成員國，最初是透過其阿布達比酋長國於1967年加入，後來在1971年阿聯酋獨立後繼續留在OPEC。

但近年來，阿聯酋在中東地區越來越傾向於推行其自身的外交政策，這與利雅德的一些立場存在分歧——尤其是在沙特王儲小薩勒曼強勢開放後，沙特直接挑戰阿聯酋，試圖吸引外國投資。

阿聯酋透過其官方通訊社WAM發布了退出OPEC的消息。阿聯酋表示：「這一決定體現了阿聯酋的長期戰略和經濟願景以及不斷變化的能源格局，包括加快對國內能源生產的投資，並強化了其在全球能源市場中扮演負責任、可靠和前瞻性角色的承諾。」

阿聯酋補充道：「退出OPEC後，阿聯酋將繼續秉持負責任的態度，根據市場需求和狀況，以循序漸進的方式逐步增加產量。」

近年來，隨着美國原油產量增加，OPEC的市場影響力已減弱。 沙特和阿聯酋在經濟問題和地區政治領域，尤其是在紅海地區，競爭日益激烈。 2015年，沙特和阿聯酋曾組成聯盟，共同打擊伊朗支持的也門胡塞武裝。後來聯盟瓦解，雙方互相指責。當時，沙特轟炸了其所謂的運往也門分離主義者（由阿聯酋支持）的武器運輸船。

隨着緊張局勢的加劇，長期駐紮在阿聯酋經濟中心杜拜的沙特廣播公司，近月也紛紛撤回沙特境內。