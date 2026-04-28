希臘發生罕見槍擊事件 89歲翁襲社安基金辦事處及法院多人傷

希臘一名89歲老人先後在雅典市中心一處社會安全局辦公室和一處法院開槍，多人受傷。槍手在逃，警方正全力搜捕。

一名持霰彈槍的疑犯首先在希臘首都中心的一處社會安全局辦公室開槍，導致一名工作人員受傷。趕到現場的警員替他包紮送醫，槍手逃離現場。

希臘法院發生槍擊案，民眾疏散。 美聯社

國家社會安全基金（希臘語縮寫為EFKA）負責人瓦爾韋里斯（Alexandros Varveris）表示，槍手進入位於雅典市中心克拉米科斯區的社會保障基金辦公大樓4樓，喝令一名員工「趴下」後開槍。中槍的是另一名員工，其腿部受傷，槍手似乎並非有意針對被擊中的員工。瓦爾韋里斯說，槍手當時穿風衣，將霰彈槍藏在風衣下。

希臘法院發生槍擊案，民眾疏散。 美聯社

警方指出，同一名男子隨後在雅典市中心另一處法院大樓的一樓開槍，造成多人受傷。希臘國家廣播電視台ERT News畫面顯示，在法院的救護人員將至少3名傷者送上救護車。

希臘法院發生槍擊案，疏散民眾向警員查詢。 美聯社

當局已找到犯案的霰彈槍。槍手動機未明，據稱他在法院開槍後，將裝有文件的信封扔到地上，聲稱這些文件與作案動機有關。 在希臘，槍支暴力事件相對罕見，該國允許擁有槍支，但管制嚴格。