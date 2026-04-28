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岩手縣山林大火第7天 消防稱火勢受控料今晚有大雨

即時國際
更新時間：15:48 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:48 2026-04-28 HKT

岩手縣小槌町的森林大火28日進入第7天，截至上午，火災面積較前一日增加了15公頃，但消防人員表示，火勢已基本受控。預計今晚將有強降雨，消防人員和其他緊急部門仍在受災地區繼續滅火。

據縣政府和町政府消息，自本月22日發生以來，截至28日早上6時，過火面積在霧切町及其周邊地區約為1187公頃，在小槌町約為446公頃，總計約1633公頃。消防人員稱，小槌町兩處地點出現煙霧，地面和空中均確認有零星熱源，但「火勢基本上受到控制」。

大槌町自森林火災發生以來一直沒有降雨，但據盛岡地方氣像台稱，27日下午降雨1.5毫米。預計28日傍晚至夜間將有大雨，總降雨量預計為15毫米。

28日仍有超過1,000名消防員及其他人員，分別在地面和空中進行滅火作業，並進行熱源管理和警戒工作。

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