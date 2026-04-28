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雅加達兩火車相撞增至14死84傷 「女性專用車廂」扭曲變形救援困難

即時國際
更新時間：16:19 2026-04-28 HKT
發佈時間：07:51 2026-04-28 HKT

印尼首都雅加達近郊發生嚴重鐵路事故，兩列火車周一晚在勿加泗車站相撞，已造成至少14人死亡、84人受傷。救援人員全力搶救，用工具切開變形車廂，救出被困但仍有生命跡象的乘客。

路透社報道，事故涉及一列通勤列車與一列長途列車。鐵路部門表示，長途列車上約240名乘客全部安全，通勤列車的乘客人數則尚待確認，受創最嚴重的部分是通勤列車末端的「女性專用車廂」。

意外發生在繁忙的通勤尖峰時段，一列通勤列車疑似在軌道上，先與一輛隸屬於Green SM Indonesia的電動計程車發生碰撞，導致列車被迫停滯，隨後遭一列由雅加達開往蘇拉威西方向的「Argo Bromo Anggrek」長途快車從後方猛烈撞擊，車廂嚴重毀損扭曲。

倖存乘客莎桑（Sausan Sarifah）餘悸猶存地表示，當時列車剛停靠在勿加泗東站，乘客正準備下車，突然間傳出巨大轟鳴聲，下一秒所有人便在撞擊下交疊擠壓，現場慘叫聲不斷。

另一名乘客赫里亞蒂（Heriyati）則心有餘悸地說，她原本要進入女性專用車廂，最後一刻決定改搭後方車廂，這才與死神擦肩而過，當時她正與丈夫通電話，通話未完便發生了劇烈撞擊。

災後現場陷入一片混亂，數百名民眾在車站周邊焦急尋找親友，甚至有家屬抱著沾滿血跡的遺物痛哭失聲。印尼搜救局負責人夏菲（Mohammad Syafii）指出，由於車廂變形嚴重，許多傷者被夾在破碎的金屬殘骸中，救援行動極為艱鉅，搜救人員必須動用砂輪機等重型機具進行切割，並由專業人員操作精密的破壞救援設備，才能在不造成進一步傷害的情況下將生還者移出。

事故驚動了印尼政府高層。總統普拉博沃（Prabowo Subianto）在視察傷患後坦言，印尼龐大的鐵路網絡普遍存在維護不佳的問題，承諾將在事發路段興建陸橋，以緩解當地長年嚴重的交通混亂。

目前，印尼國家運輸安全委員會（KNKT）與警方已全面介入調查事故主因，釐清計程車闖入軌道以及列車間通訊聯繫是否存在疏失。隨著救援工作持續進行，當局警告傷亡人數仍有可能進一步增加。

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