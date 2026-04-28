Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

忠犬捨身戰毒蛇救30童 村民淚別巡遊禮葬

即時國際
更新時間：05:36 2026-04-28 HKT
發佈時間：05:36 2026-04-28 HKT

「狗是人類最忠心的朋友」，這句話再次獲得印證。印度奧里薩邦（Odisha）日前發生一宗感人至深的狗英雄事跡，一條名為「Kali」的流浪犬為保護逾30名小學生，奮不顧身與毒蛇搏鬥。儘管成功擊殺毒蛇救出學童，Kali卻不幸被咬中毒身亡。村民對其捨己救人之舉大為感動，日前全村出動為牠舉行隆重葬禮，送別這名英雄最後一程。

充當擋箭牌殺蛇 嘴部被咬中毒亡

綜合當地傳媒報導，事發於上周一（20日）早上約8時半。當時奧里薩邦馬由本傑縣（Mayurbhanj）一所小學的30多名學童正在校外活動，眾人當時正坐着，並未察覺一條劇毒毒蛇正悄然逼近。

村民對其捨己救人之舉大為感動，日前全村出動為牠舉行隆重葬禮，送別這名英雄最後一程。X@ANI
村民對其捨己救人之舉大為感動，日前全村出動為牠舉行隆重葬禮，送別這名英雄最後一程。X@ANI
X@ANI
X@ANI
X@ANI
X@ANI

長期在該村生活、深受村民喜愛的流浪犬Kali發現險情後，毫不猶豫衝上前，擋在學童與毒蛇之間。據目擊者稱，毒蛇當時數度發動猛烈攻擊，但Kali始終充當「保護屏障」與之搏鬥，最終成功咬死毒蛇。然而，Kali在激戰中嘴部不幸被毒蛇咬傷，隨後因劇毒發作，當場犧牲。

白布覆蓋鮮花圍繞 遺體放手推車巡遊

Kali捨身救學童的消息迅速傳遍全村，村民得知這名「救命恩人」死訊後均悲慟不已。為了表達對Kali的崇高敬意，村民決定為牠舉行一場規格媲美人類的隆重葬禮。

從流出的畫面可見，村民將Kali的遺體安置在一輛手推車上，身上覆蓋白布並撒滿鮮花，由村民護送在村內巡遊一圈。全村男女老幼紛紛走出家門夾道送別，場面肅穆哀戚。巡遊結束後，村民按照完整的儀式將Kali下葬。有村民感觸表示：「Kali救了我們孩子的命，牠將永遠活在我們心中，成為村莊的傳奇。」

 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
8小時前
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
15小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
14小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
6小時前
李啟言父親離世丨長兄續發阿Mo最新進展繼承父遺志 李盛林牧師妻哀嘆：太突然了
李啟言父親離世丨長兄續發阿Mo最新進展繼承父遺志 李盛林牧師妻哀嘆：太突然了
影視圈
19小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
14小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
15小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
17小時前
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
9小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
23小時前