忠犬捨身戰毒蛇救30童 村民淚別巡遊禮葬

「狗是人類最忠心的朋友」，這句話再次獲得印證。印度奧里薩邦（Odisha）日前發生一宗感人至深的狗英雄事跡，一條名為「Kali」的流浪犬為保護逾30名小學生，奮不顧身與毒蛇搏鬥。儘管成功擊殺毒蛇救出學童，Kali卻不幸被咬中毒身亡。村民對其捨己救人之舉大為感動，日前全村出動為牠舉行隆重葬禮，送別這名英雄最後一程。

充當擋箭牌殺蛇 嘴部被咬中毒亡

綜合當地傳媒報導，事發於上周一（20日）早上約8時半。當時奧里薩邦馬由本傑縣（Mayurbhanj）一所小學的30多名學童正在校外活動，眾人當時正坐着，並未察覺一條劇毒毒蛇正悄然逼近。

村民對其捨己救人之舉大為感動，日前全村出動為牠舉行隆重葬禮，送別這名英雄最後一程。X@ANI

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長期在該村生活、深受村民喜愛的流浪犬Kali發現險情後，毫不猶豫衝上前，擋在學童與毒蛇之間。據目擊者稱，毒蛇當時數度發動猛烈攻擊，但Kali始終充當「保護屏障」與之搏鬥，最終成功咬死毒蛇。然而，Kali在激戰中嘴部不幸被毒蛇咬傷，隨後因劇毒發作，當場犧牲。

白布覆蓋鮮花圍繞 遺體放手推車巡遊

Kali捨身救學童的消息迅速傳遍全村，村民得知這名「救命恩人」死訊後均悲慟不已。為了表達對Kali的崇高敬意，村民決定為牠舉行一場規格媲美人類的隆重葬禮。

從流出的畫面可見，村民將Kali的遺體安置在一輛手推車上，身上覆蓋白布並撒滿鮮花，由村民護送在村內巡遊一圈。全村男女老幼紛紛走出家門夾道送別，場面肅穆哀戚。巡遊結束後，村民按照完整的儀式將Kali下葬。有村民感觸表示：「Kali救了我們孩子的命，牠將永遠活在我們心中，成為村莊的傳奇。」