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伊朗外長訪俄與普京會面 指美似戰爭「讓世界認識到伊朗穩定強大」

即時國際
更新時間：23:09 2026-04-27 HKT
發佈時間：23:09 2026-04-27 HKT

俄羅斯總統普京27日在聖彼得堡會見到訪的伊朗外交部長阿拉格齊。俄羅斯外長拉夫羅夫形容，普京與阿拉格齊的會面富有成效。

阿格拉齊對普京表示，「由於與美國和以色列的戰爭，世界現在已經認識到伊朗的真正實力」，「伊朗伊斯蘭共和國是一個穩定、穩固和強大的國家，這一點已經顯而易見」。他還補充說，俄羅斯一直與伊朗站在一起，兩國將繼續保持「戰略夥伴關係」。

俄羅斯總統普京在聖彼得堡會見伊朗外長阿拉格齊。 美聯社
俄羅斯總統普京在聖彼得堡會見伊朗外長阿拉格齊。 美聯社

普京表示，已收到伊朗最高領袖穆傑塔巴的信息。俄羅斯將竭盡所能，做符合伊朗及該地區其他國家利益的一切事情，以盡快為中東帶來和平。俄羅斯希望伊朗人民能夠度過這段艱難時期，和平終將到來。

 

據俄羅斯國家媒體報道，普京告訴阿拉格齊：「就我們而言，我們將竭盡全力維護您的利益以及該地區所有人民的利益，以確保和平盡快實現。」

普京補充說：「上周我收到了伊朗最高領袖的來信。我謹請您轉達我最誠摯的謝意，並確認俄羅斯和伊朗一樣，都希望繼續保持我們的戰略關係。」

在美以對伊朗發動空襲後，俄羅斯提出願意斡旋，以協助恢復中東地區的平靜。莫斯科譴責了美以的空襲行動。俄羅斯也多次提出儲存伊朗的濃縮鈾，以此緩和緊張局勢，但美國尚未接受這項提議。

伊朗去年與莫斯科簽署了一項為期20年的戰略夥伴關係協議；俄羅斯正在伊朗唯一一座核電廠所在地佈希爾建造兩套新的核電機組；伊朗還向俄羅斯提供「見證者」（Shahed）型攻擊無人機，用於打擊烏克蘭。

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