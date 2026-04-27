俄烏戰爭｜烏無人機飛越1800公里深入烏拉山地區 俄後方納入打擊距離

一架烏克蘭無人機近日出現在俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空。該區域位於烏拉山地區，距離前線約1800公里，顯示烏軍長程無人機行動已可觸及俄羅斯後方深處。

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X平台上的烏克蘭新聞帳號發布影片，指出烏克蘭無人機飛越烏拉山脈，葉卡捷琳堡和車里雅賓斯克傳爆炸聲。特別是在車里雅賓斯克冶金廠附近，人們聽到了爆炸聲。當地居民也報告說，無人機正飛向車里雅賓斯克軍事航空導航學校（ChVVAKUSH）。公共媒體報道指該校可能遭到兩宗攻擊。

根據烏克蘭軍事網站Defence Express周日報道，烏方的長程無人機行動旨在測試穿透距離與防空反應，透過長距離飛行路徑觀察俄軍雷達監測、攔截速度與防禦配置，為後續作戰累積參數。

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報道指出，飛行路徑與目標區域位於內陸，遠離俄羅斯前線，可見無人機作業範圍有大突破，原本被視為安全的後方區域已變成了烏軍可觸及範圍。

比起巡航導彈等高成本武器，長程無人機具備低成本與可量產特性。烏方可轉為多次、分散式的持續攻擊，將影響俄方後勤與防禦部署，加大資源分配壓力。