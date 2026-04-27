印度壽星搞生日會不滿臉上被抹蛋糕 擸槍「拖馬」狂轟射殺3友

印度北方邦一場原本歡樂的生日派對變成兇案現場！壽星不滿被蛋糕抹臉，盛怒之下與友人爆發激烈衝突，最終場面失控演變成持槍開火，壽星3名友人當場身亡。

NDTV報道，事發於25日晚上，壽星賽尼（Jeetu Saini）邀請友人一起慶生，一群人先在當地健身房聚會，隨後移到附近住宅繼續，3名男性友人決定開個玩笑，其中1人就用手將蛋糕抹在賽尼臉上，沒想到賽尼相當生氣，與3人發生激烈爭吵，隨即離開現場。

受害者家屬桑傑（Sanjay Saini）透露，他當時有接到賽尼的抱怨電話，承諾隔天早上會處理。但賽尼不甘罷休，帶著7至8支合法授權的槍和幫手返回派對現場後立刻開槍。桑傑說：「他根本不給任何人機會。」

在當地警察局接獲報案後，大批警員立刻趕往現場。警方指出，3名中槍男子情況危急，隨後宣告不治。死者分別是阿馬爾迪普（Amardeep Saini）、馬尼什（Manish Saini）及阿卡什（Akash Saini）。

警方表示，部分疑犯被帶回警署調查，但主要被告賽尼等人仍在逃，警方正全力追捕所有涉案人士。

