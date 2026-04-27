日熊本動植物園黑犀牛突施襲 飼育員頭頸椎骨折重創
更新時間：12:53 2026-04-27 HKT
發佈時間：12:53 2026-04-27 HKT
發佈時間：12:53 2026-04-27 HKT
日本熊本縣熊本市動植物園周日（26日）發生黑犀牛衝撞飼養員事件，一頭超過1噸重的黑犀牛突然衝擊一名飼養員，導致其顱骨及頸椎骨折。
熊本市動植物園指，事發於上午近11時，飼養員當時正引導1雌1雄的犀牛從活動區離開，雄犀牛回到休息區後，飼養員在圍欄尚未關閉的情況下就進入隔壁的空間，詎料雄犀牛突然衝出來撞倒飼養員。
園方抱歉 承諾採預防措施
動物園指出，飼養員被撞擊後摔到了圍欄上，送院後發現有顱骨、頸椎骨折等情況，所幸沒有生命危險，園方對於發生事故感到相當抱歉，之後將採取措施避免類似狀況再度出現。
園方表示，只有在安全獲得確保的前提下，民眾才能安心觀賞動物。園方表示，將研議防止類似事件重演的措施，但犀牛展示今後仍會繼續。
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