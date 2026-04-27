Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日熊本動植物園黑犀牛突施襲 飼育員頭頸椎骨折重創

即時國際
更新時間：12:53 2026-04-27 HKT
發佈時間：12:53 2026-04-27 HKT

日本熊本縣熊本市動植物園周日（26日）發生黑犀牛衝撞飼養員事件，一頭超過1噸重的黑犀牛突然衝擊一名飼養員，導致其顱骨及頸椎骨折。

熊本市動植物園指，事發於上午近11時，飼養員當時正引導1雌1雄的犀牛從活動區離開，雄犀牛回到休息區後，飼養員在圍欄尚未關閉的情況下就進入隔壁的空間，詎料雄犀牛突然衝出來撞倒飼養員。

園方表示，犀牛展示今後仍會繼續。熊本市觀光網站
園方表示，犀牛展示今後仍會繼續。熊本市觀光網站
事發的熊本市動植物園。熊本市動植物園官網
事發的熊本市動植物園。熊本市動植物園官網

園方抱歉 承諾採預防措施

動物園指出，飼養員被撞擊後摔到了圍欄上，送院後發現有顱骨、頸椎骨折等情況，所幸沒有生命危險，園方對於發生事故感到相當抱歉，之後將採取措施避免類似狀況再度出現。

園方表示，只有在安全獲得確保的前提下，民眾才能安心觀賞動物。園方表示，將研議防止類似事件重演的措施，但犀牛展示今後仍會繼續。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
18小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
4小時前
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
17小時前
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
影視圈
15小時前
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
飲食
17小時前
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
影視圈
15小時前
05:48
星島申訴王｜超齡無法獲政府藥物資助 肌肉萎縮港男北上買平藥撐起抗病路
申訴熱話
5小時前
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
旅遊
2026-04-25 15:59 HKT
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
23小時前
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
01:18
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
突發
13小時前