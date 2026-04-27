Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本熊出沒 | 北海道獵人射熊遭反擊重傷 福島男上山採野菜遇襲

即時國際
更新時間：12:29 2026-04-27 HKT
發佈時間：12:29 2026-04-27 HKT

 日本北海道島牧村山區周日（26日）下午有獵人開槍打中野熊，但遭到反擊，導致臉部、頭部嚴重受傷，這是北海道今年首次熊隻襲人事件。福島縣一名50多歲男子亦在同日被熊攻擊受傷送院。

日本去年熊襲事件不斷，雖然隨著冬眠期到來有所減少，但天氣變溫暖後各地又開始有熊出沒。在北海道壽都，當地獵人協會一名69歲男成員於周日5時05分左右，和另外3人一起展開「春季管理性捕獵」，藉此降低居住區附近的熊隻數量，期間朝溪流上方的野熊開槍，而且確實有擊中，沒想到野熊從坡上摔下來後，就起身反擊。

相關新聞：
日本熊出沒｜岩手縣山區搜救警臉臂遭撕咬受傷 現場驚見嚴重損毀女屍

北海道熊出沒警示圖。路透社
北海道熊出沒警示圖。路透社
日本近期天氣變溫暖後，各地多了熊出沒。路透社
日本近期天氣變溫暖後，各地多了熊出沒。路透社

北海道今年首宗熊襲人

在受到攻擊後，該名獵人同伴連忙撥打119求救，所幸獵人雖然臉部、頭部嚴重受傷，但沒有生命危險。

與此同時，福島縣福島市櫻島1名50來歲男子周日上午9時30分許和妻子一起在山區採集野菜，突然遭遇熊隻攻擊導致雙腿受傷，返家後聯絡消防局並叫來救護車送醫治療，所幸並沒有生命危險。

警方指出，襲擊男子的熊隻身長約1米，在傷人後旋即逃離現場，因此呼籲民眾儘量避開事發區域。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
18小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
4小時前
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
17小時前
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
影視圈
15小時前
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
飲食
17小時前
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
影視圈
15小時前
05:48
星島申訴王｜超齡無法獲政府藥物資助 肌肉萎縮港男北上買平藥撐起抗病路
申訴熱話
5小時前
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
旅遊
2026-04-25 15:59 HKT
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
23小時前
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
01:18
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
突發
13小時前