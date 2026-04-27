日本熊出沒 | 北海道獵人射熊遭反擊重傷 福島男上山採野菜遇襲
更新時間：12:29 2026-04-27 HKT
發佈時間：12:29 2026-04-27 HKT
發佈時間：12:29 2026-04-27 HKT
日本北海道島牧村山區周日（26日）下午有獵人開槍打中野熊，但遭到反擊，導致臉部、頭部嚴重受傷，這是北海道今年首次熊隻襲人事件。福島縣一名50多歲男子亦在同日被熊攻擊受傷送院。
日本去年熊襲事件不斷，雖然隨著冬眠期到來有所減少，但天氣變溫暖後各地又開始有熊出沒。在北海道壽都，當地獵人協會一名69歲男成員於周日5時05分左右，和另外3人一起展開「春季管理性捕獵」，藉此降低居住區附近的熊隻數量，期間朝溪流上方的野熊開槍，而且確實有擊中，沒想到野熊從坡上摔下來後，就起身反擊。
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在受到攻擊後，該名獵人同伴連忙撥打119求救，所幸獵人雖然臉部、頭部嚴重受傷，但沒有生命危險。
與此同時，福島縣福島市櫻島1名50來歲男子周日上午9時30分許和妻子一起在山區採集野菜，突然遭遇熊隻攻擊導致雙腿受傷，返家後聯絡消防局並叫來救護車送醫治療，所幸並沒有生命危險。
警方指出，襲擊男子的熊隻身長約1米，在傷人後旋即逃離現場，因此呼籲民眾儘量避開事發區域。
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