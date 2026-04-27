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白宮記者晚宴槍擊 | 特朗普讚妻冷靜 重申白宮東翼改建計畫

即時國際
更新時間：10:20 2026-04-27 HKT
發佈時間：10:20 2026-04-27 HKT

美國總統特朗普出席白宮記協晚宴期間，現場傳出槍聲，槍手事後被捕。特朗普事後接受傳媒專訪時天表示，事發時，第一夫人梅拉妮婭「表現非常出色」，當下已立刻反應過來，知道發生什麼事。

特朗普接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》主持人奧唐納（Norah O'Donnell）訪問時，提到他2024年分別在賓州巴特勒和佛州西棕櫚灘遭遇暗殺未遂時，梅拉尼婭都不在現場。

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梅拉尼婭（左二）隨同特朗普出色白宮記協晚宴。路透社
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梅拉尼婭（左）坐於特朗普身旁。路透社
梅拉尼婭（左）坐於特朗普身旁。路透社
梅拉尼婭獲特朗普大讚表現出色。法新社
梅拉尼婭獲特朗普大讚表現出色。法新社

指妻表現出色 即時反應過來

特朗普受訪時表示：「我過去經歷過幾次這種事，她則沒有，至少沒遇過像這次這麼嚴重。」

他說，梅拉尼婭「非常堅強聰明。她當下立刻反應過來，知道發生什麼事」，也始終保持警覺。

另一方面，特朗普表示，這場發生在晚宴期間的槍擊事件，凸顯他有必要拆除白宮東翼（East Wing），並以一座巨型的宴會廳取而代之。

凸顯有必要建白宮巨型宴會廳

特朗普周日（26日）在其社交平台Truth Social發文說：「昨晚發生的事情，正是我們偉大的軍方、特勤局、執法單位，以及出於各種不同理由，過去150年來每一位總統，一直要求在白宮佔地內興建一座大型、安全、且設有防護的宴會廳的原因。」

特朗普這項斥資4億美元的白宮東翼改建計畫包括一座地下碉堡。然而，上月底，聯邦法官下令地面工程必須立即停工，直到國會批准。隨後於4月中旬，聯邦上訴法院裁定，地面施工可以持續到6月。

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