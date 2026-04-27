白宮記者晚宴槍擊︱特朗普：疑犯仇恨基督教兼精神失常 曾指場地保安鬆懈

美國華盛頓白宮記者協會晚宴發生槍擊事件後，美國總統特朗普（Donald Trump）周日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，疑犯行動帶有仇恨反基督教（anti-Christian）情緒，形容他「心中充滿仇恨」，指其為「精神失常的人」。

留下針對政治人物的仇恨言論

路透社引述執法官員消息指，疑犯為31歲加州托倫斯男子科爾·托馬斯·艾倫（Cole Tomas Allen），當場被捕。當局稱，他在案發前疑似撰寫並傳送「宣言」給家人，自稱為「友善的聯邦刺客」，內容列出針對政府官員的目標名單，並批評現場保安鬆懈，形容自己攜帶武器進入時「無人察覺威脅」。宣言亦包含針對政治人物的仇恨言論，並將部分官員按優先級排序。

特朗普指出，疑犯在案發時已被執法人員及時制止，未有接近宴會廳範圍，避免造成更嚴重傷亡。他表示，疑犯家人曾向執法部門表達對其行為的擔憂，認為對方長期存在問題。他又指事件反映白宮有需要興建新的大型宴會場地。

特朗普及高級官員成目標

美國司法部代理部長托德·布蘭奇（Todd Blanche）表示，疑犯疑似搭乘火車由洛杉磯經芝加哥前往華盛頓，並認為特朗普及其政府高層可能是主要目標。

案發時，疑犯在酒店安全檢查站以霰彈槍向特勤局人員開火，隨即被制服。特朗普、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、副總統萬斯（JD Vance）及多名內閣官員一度被緊急疏散。受傷特勤人員因防彈衣保護，未有生命危險。

特朗普事後亦要求該晚宴在30日內重新安排，並稱事件顯示相關活動需要更嚴格安排。

當局目前以襲擊聯邦人員、開槍及企圖謀殺等罪名起訴疑犯，並表示不排除提出更多聯邦指控。初步調查認為事件屬「獨狼式」行動，暫未發現與外國勢力或恐怖組織關聯。