美酒莊大亨非洲狩獵 慘遭5頭大象踩斃

美國加州一名熱衷狩獵的75歲酒莊大亨，24日在非洲加蓬的熱帶雨林進行狩獵活動時，意外驚擾一群大象，慘遭至少五頭大象集體踩踏身亡，上演一幕「獵人反成獵物」的悲劇。

斥4萬美元獵獸意外驚擾母象群

據《紐約郵報》報道，身亡的富豪為加州葡萄酒大亨多西奧（Ernie Dosio）。事發當日，他花費4萬美元（約31.2萬港元），在一名專業嚮導的陪同下，深入加蓬的熱帶雨林，原定目標是捕獵黃背麂羚。

據一名與多西奧相熟的前職業獵人透露，兩人在茂密的叢林深處，意外地與一個由五頭母象及一頭幼象組成的象群狹路相逢。象群在感知到威脅後，隨即發動猛烈攻擊。

據描述，由於叢林視野受阻，兩人完全未察覺象群逼近，待發現時已來不及躲避。暴怒的象群如「憑空出現」般衝出，先將嚮導猛力撞開，隨後集體衝向僅持有一把散彈槍的多西奧，對其進行踩踏。知情者形容：「事情發生得非常快。」

該名與多西奧相識多年的嚮導在襲擊中身受重傷，並丟失了獵槍。

據悉，多西奧是一名資深的狩獵愛好者，家中設有專門的戰利品陳列室，擺滿了他從世界各地獵得的動物標本，當中包括大象、犀牛、獅子及花豹等。其友人形容他「熱衷於環境保護」，並且是一個「做了很多慈善工作的好人」。

目前，美國駐加蓬大使館正協助家屬，處理將多西奧遺體運返加州的事宜。